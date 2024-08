Les scooters, motocyclettes et vélomoteurs non immatriculés sont désormais interdits, avec des amendes pouvant aller de 300 à 600 $ pour les récalcitrants.

Qu’adviendra-t-il des « fausses motos », scooters, motocyclettes et vélomoteurs interdits depuis mardi sur les routes du Québec ? Si plusieurs questions restent encore en suspens, on sait d’emblée qu’ils ne pourront être immatriculés. Et déjà, plusieurs de ces véhicules ont été mis en vente par des usagers.

Les engins pourraient-ils devenir légaux ?

Non, puisque les véhicules bannis mardi par le décret ministériel ne pourront pas être immatriculés de façon formelle. « Il n’est pas possible d’immatriculer un véhicule non conforme aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC), car ce véhicule ne serait pas conforme aux normes de sécurité pour un usage sur la route », indique clairement à ce sujet un porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Anthony Bérubé, en réponse à nos questions. Bref, aux usagers qui pensaient pouvoir continuer d’utiliser ces types de véhicule en toute légalité en se conformant à certains critères, il semble que cela ne sera pas possible.

Comment le règlement sera-t-il appliqué ?

On ne sait pas encore comment le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les autres corps policiers de la province appliqueront la nouvelle réglementation. À priori, toutefois, le policier ou l’agent de la paix devra se baser « sur les caractéristiques physiques et visuelles du véhicule pour déterminer s’il est visé » par l’arrêté ministériel, affirme la SAAQ. « Par exemple, un véhicule serait visé s’il ne porte pas la marque nationale de sécurité ou l’étiquette de conformité prévue par la Loi sur la sécurité automobile », illustre M. Bérubé, en rappelant que plusieurs caractéristiques sont prévues au décret pour aider les patrouilleurs à sévir.

Quels sont les véhicules touchés ?

Les véhicules non autorisés munis d’appuis-pieds ou d’une plateforme pour les pieds ;

Les véhicules non autorisés munis d’un ensemble de pneus et de roues ayant l’apparence d’une moto ;

Les véhicules non autorisés munis d’une carrosserie couvrant les composantes ou le cadre ;

Les véhicules non autorisés qui permettent d’atteindre une vitesse supérieure à 32 km/h ou d’une puissance de plus de 500 watts ;

Les véhicules non autorisés qui ne possèdent pas de selle ajustable en hauteur.

À noter : plusieurs exceptions demeurent dans le décret publié dans la Gazette officielle du gouvernement. Celui-ci ne fait par ailleurs aucune mention des trottinettes électriques, dont la circulation a été légalisée l’an dernier dans les rues où la vitesse maximale est de 50 km/h ou moins.

Consultez le décret ministériel

Comment réagit l’industrie ?

Les principaux vendeurs de scooters électriques contactés par La Presse n’avaient pas répondu à nos questions au moment de publier ces lignes. Cela dit, DoorDash Canada, dont les livreurs sont nombreux à utiliser ce genre de véhicule, a rappelé que « les véhicules concernés par cette interdiction étaient déjà interdits à la vente au Québec ». « Lorsque les [conducteurs] s’inscrivent, ils acceptent de conduire des véhicules conformes à toutes les réglementations locales. La grande majorité d’entre eux respectent ces exigences et le Code de la route, car ils sont censés respecter la loi comme n’importe quel conducteur », affirme son porte-parole, Trent Hodson.

Voit-on déjà des impacts sur les ventes ?

Oui. D’emblée, sur les réseaux sociaux et les sites de revente comme Kijiji, les vendeurs de scooters électriques ou de vélomoteurs se multiplient depuis l’annonce de mardi. Très peu d’annonces mentionnent toutefois l’interdiction en vigueur au Québec, a pu constater La Presse. Dans des communautés de scooters électriques, l’inquiétude et l’incompréhension sont aussi palpables depuis mardi, certains internautes mentionnant même avoir contacté l’Office de la protection du consommateur (OPC) ou encore le Protecteur du citoyen pour faire valoir leurs droits. « C’est un vrai scandale ! On fait quoi maintenant avec nos scooters et nos batteries ? Franchement, ce n’était pas l’idée du siècle, ni pour désengorger les routes, ni pour l’environnement » a illustré une usagère.

Des voix commencent-elles à dénoncer la décision ?

Certaines, dont l’ancien ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs Daniel Breton, aujourd’hui président de Mobilité électrique Canada. À ses yeux, le gouvernement est dans ce dossier « en contradiction directe avec son objectif de décarboner les transports ». « Si les gens en achètent, de ces véhicules, c’est de toute évidence parce qu’on a fait le choix comme société de passer à des modes de transport électriques. Et ce n’est pas juste des voitures et des camions, la micromobilité en fait partie », dit-il. « Je pense qu’il y a un risque de jeter le bébé avec l’eau du bain », conclut M. Breton, qui aurait d’abord aimé voir le gouvernement négocier avec les importateurs pour « modifier certains critères » liés à la sécurité.

