L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) s’allie à un acteur important de l’industrie de la construction afin d’accélérer la livraison de ses chantiers. L’organisme annoncera ce jeudi à Rimouski un nouveau partenariat avec Les Industries Bonneville, une entreprise d’ici spécialisée en maisons et appartements préfabriqués.

C’est ce qu’ont indiqué plusieurs sources à La Presse, à la veille de l’annonce. L’UTILE est une entreprise d’économie sociale spécialisée dans la construction de logements étudiants.

Fondée en 2013, dans la foulée des grèves étudiantes, l’organisation a lancé à ce jour 13 projets immobiliers, dont quatre ont déjà été livrés — deux à Montréal, un à Québec et un à Trois-Rivières. Les autres sont encore en développement.

Or, l’UTILE veut maintenant livrer davantage et plus vite. Pour y arriver, l’organisation propose notamment une approche de « fabrication modulaire », afin de tirer parti du logement étudiant « en tant que produit standardisé pouvant générer un volume élevé », lit-on sur le site de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Sur son site web, cette agence fédérale a rendu publique dans les derniers jours la liste des demi-finalistes du cinquième cycle de son concours Défi d’offre de logement, dont l’UTILE fait partie. Chacun de ces demi-finalistes a obtenu une subvention fédérale d’un million de dollars pour financer son projet.

L’UTILE compte surtout utiliser ces fonds pour faire de la recherche et du développement autour de ce nouveau projet, dont le but avoué est de « former un consortium de parties prenantes pour éliminer les obstacles et améliorer les processus dans l’ensemble de la chaîne de production de logements modulaires ».

Des solutions à la crise

Une alliance avec Les Industries Bonneville, spécialisées dans le logement modulaire et préfabriqué, était donc toute naturelle. Cette entreprise familiale de Belœil fondée en 1961 avait déjà fait part l’an dernier de son intention de « revoir intégralement » son approche de la construction dans le contexte de la crise du logement au Québec.

Les immeubles d’appartements préfabriqués « émergent comme une solution à cette problématique », avait alors plaidé l’entreprise, en annonçant la livraison d’un immeuble de 24 logements, baptisé Le Cohab, avenue Carmen-Bienvenue à Belœil.

À ce moment, Les Industries Bonneville avaient aussi plusieurs autres projets multilogements en cours, dont un de 48 appartements dans Lanaudière et un autre de 115 appartements dans les Laurentides.

Quant à l’UTILE, ses projets livrés ou en cours totalisent jusqu’ici quelque 2000 appartements à prix réduit, avec un total d’un peu plus de 554 millions de dollars d’investissements.

L’an dernier, l’organisation s’était notamment hissée dans le top 100 des sociétés qui connaissent la plus forte croissance au Canada, selon le prestigieux classement de Report on Business.