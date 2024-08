Machines à sous, roulette, poker, blackjack, jeux de dés, baccarat et plus encore. Les mineurs peuvent accéder à tous ces jeux de hasard et d’argent sans grande difficulté sur des sites pourtant illégaux au Québec. Bien visibles sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en direct, ils vendent une vie de rêve et des gains faciles, mais les ados peuvent y perdre gros.

De petites billes descendent par bonds d’une pyramide. Le joueur risque gros. Il peut perdre en grande partie sa mise ou la multiplier de 2… à 1000 fois ! Un vidéaste parie 1500 $ et, en extase, s’aperçoit qu’il a remporté plus de 1 million de dollars. Le titre de cette vidéo Instagram : « Il remporte une somme permettant de changer la vie de sa famille ».

Elle a été partagée à plus de 22 600 reprises.

C’est ce genre de contenu à faire rêver qui attire de nombreux ados vers ces sites de jeux, qui devraient pourtant être inaccessibles aux mineurs.

« On s’est dit : crime, c’est autant facile de se faire de l’argent », raconte Thierry Charbonneau, 17 ans. Il lui a été facile par la suite de se créer un compte et de se mettre à parier.

« C’est facile quand tu n’as pas 18 ans », ajoute Simon-Pierre Verreault, qui a récemment atteint l’âge de la majorité, mais qui jouait à l’occasion lorsqu’il était mineur. Il affirme avoir perdu environ 300 $ sur ces sites.

Ce type de contenu est monnaie courante sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou YouTube. On y voit des joueurs, réaction en direct à l’appui, pariant d’énormes sommes sur différents jeux de casino en ligne. Les vidéos récoltant le plus grand nombre de vues sont celles où les victoires sont les plus imposantes.

CAPTURE D’ÉCRAN DE KICK Le streamer xQc, très populaire, jouant à des jeux de hasard en ligne

La plupart de celles-ci, qui durent toujours moins d’une minute, sont des extraits provenant de directs de streamers diffusant sur la plateforme Kick. Elle a été créée en 2022 lorsque Twitch, le plus important acteur dans le domaine, a banni le contenu de jeux de hasard et d’argent sur sa plateforme.

Les propriétaires de Kick sont les mêmes que ceux du casino en ligne de cryptomonnaie Stake, établi à Curaçao, explique Andrei Zanescu, professeur adjoint au département de communications de l’Université Concordia.

Pour eux, c’est extraordinaire, c’est un service de diffusion qui fait de la promotion de leur casino. […] On a très peu de contrôle sur l’âge des visionneurs pour des sites comme Kick. Andrei Zanescu, professeur adjoint au département de communications de l’Université Concordia

Loto-Québec, représentée par sa porte-parole Élise Morin-Gravel, trouve cette situation « préoccupante » et rappelle que « le jeu n’est pas un produit banal, contrairement à ce que l’on peut penser en regardant ces vidéos ». Seul lotoquebec.com est légal au Québec, précise-t-elle.

Facilement accessible

Des jeunes rencontrés par La Presse affirment avoir été mis au courant de l’existence de ces sites notamment par l’entremise de vidéos sur les réseaux sociaux, où le nom du casino fréquenté est souvent bien en vue.

CAPTURE D’ÉCRAN DE KICK Le contenu de type « Slots & Casino » (machines à sous et casino) figure parmi les plus regardés sur Kick.

« C’est tellement accessible, tu peux mettre de l’argent [en faisant] un virement directement au jeu, tu n’as pas besoin de connecter aucune carte de crédit », ajoute Thierry Charbonneau.

Même si la majorité des sites demandent une photo d’une carte d’identité afin de valider l’âge du joueur, il est simple de contourner cette exigence.

Tu as juste besoin d’une personne de 18 ans qui fait un compte et après, n’importe qui peut jouer dessus. Thierry Charbonneau, 17 ans

Les jeux de hasard et d’argent deviennent alors une activité sociale, au-delà de la possibilité annoncée de gagner de l’argent. Un moyen de passer le temps entre amis.

« Je sais que faire de l’argent sur ces jeux, c’est extrêmement rare. C’est plus pour l’aspect social », explique Elias Alghazal, 20 ans, qui fréquente ces sites depuis l’âge de 16 ou 17 ans.

Une réglementation « très limitée »

« C’est clair qu’il y a une forme de promotion et de publicité, c’est quelque chose qui n’est pas bien réglementé », explique Martin French, professeur associé au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université Concordia, qui s’inquiète de leur grande présence sur les réseaux sociaux.

Plusieurs streamers reçoivent une compensation financière de la part des casinos en ligne pour diffuser du contenu de jeux d’argent et partagent des codes promotionnels de ces sites avec leurs abonnés. Certains choisissent de divulguer cette entente, mais aucune loi ne les oblige à le faire, dit M. French, qui participe en ce moment à un projet de recherche sur le jeu responsable à l’ère numérique.

Au Québec, une vidéo de machine à sous, par exemple, n’est pas considérée comme de la publicité ni comme des jeux de hasard et d’argent, même si, de la façon dont elle est présentée, elle suggère aux consommateurs des chances de gagner irréalistes, précise Martin French.

Il croit que les influenceurs et les casinos en ligne se servent de cette « échappatoire » dans la législation à leur avantage. Les jeunes sont à risque d’être considérés comme « un nouveau marché potentiel ».

« Tous les streamers, ils se font plein d’argent et nous, on ne gagne jamais », se désole, mi-sérieux, Thierry Charbonneau.

En plus, l’algorithme des réseaux sociaux pousse naturellement vers leurs utilisateurs le contenu qui leur plaît.

« J’ai remarqué qu’après avoir [joué à des jeux d’argent], je vais recevoir plein de vidéos sur TikTok ou Instagram de streamers qui parient et gagnent de gros montants », note Victor Paradis, 20 ans.

Une tendance également observée par Simon-Pierre Verreault. « Si moi je mets un [j’aime], c’est sûr que je vais en voir plus. »

Relation de confiance

Le professeur Andrei Zanescu a noté que les streamers jouant à ce type de contenu représentent – ou du moins cherchent à le faire – un idéal à atteindre pour leurs spectateurs.

Non seulement tu échappes à l’instabilité financière, mais tu échappes à l’idée d’une vie conventionnelle. Andrei Zanescu, professeur adjoint au département de communications de l’Université Concordia

Un créateur de contenu peut passer durant ses directs de Twitch — plus fréquentée, pour attirer des spectateurs — vers Kick, au moment où il commence à diffuser des jeux d’argent.

Les directs s’étendent parfois sur de nombreuses heures et se répètent plusieurs fois dans la semaine, alternant entre différents types de contenus : jeux vidéo, clavardage en direct et, parfois, casino en ligne.

« Il y a beaucoup d’intimité partielle qui est maintenue sur un temps très long sur plusieurs plateformes », explique-t-il.

Cet accès privilégié à la vie du vidéaste va mener à la création d’une relation de confiance avec son public. Si celui-ci, par la suite, se filme pendant ses séances dans des casinos en ligne, des spectateurs, plus prompts à aimer cette activité, peuvent être incités à s’y rendre aussi, dit-il.

Les administrateurs de Kick et de Stake n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevues.