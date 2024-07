Colombie-Britannique Une vague de chaleur attendue à la suite des pluies qui ont atténué les incendies

(Vancouver) Les autorités de la Colombie-Britannique indiquent que les pluies récentes et les températures plus fraîches ont réduit l’activité des incendies de forêt, en particulier dans la moitié nord de la province, mais qu’une autre vague de chaleur et de sécheresse devrait s’installer dans le sud de l’Intérieur.