(Vancouver) Les autorités de la Colombie-Britannique indiquent que les pluies récentes et les températures plus fraîches ont réduit l’activité des incendies de forêt, en particulier dans la moitié nord de la province, mais qu’une autre vague de chaleur et de sécheresse devrait s’installer dans le sud de l’intérieur.

La Presse Canadienne

La ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a affirmé que les récentes conditions météorologiques clémentes ont apporté « un soulagement indispensable » aux communautés et aux équipes de lutte contre les incendies. Elle a ajouté que plusieurs ordres d’évacuation et alertes ont été levés concernant les incendies d’Antler et de Shetland Creek.

Mme Ma a ensuite précisé qu’environ 1350 personnes font toujours l’objet d’ordres d’évacuation, principalement dans la région centrale de Kootenay, dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

Environ 2800 autres personnes ont été informées qu’elles doivent être prêtes à partir dans un bref délai.

Un mois d’août chaud et sec

Lors d’un breffage sur la situation des incendies de forêt dans la province, le directeur des opérations provinciales du BC Wildfire Service, Cliff Chapman, a indiqué que les prévisions météorologiques suggèrent qu’un « climat chaud et sec » reviendra en août.

M. Chapman a ajouté qu’une autre crête anticyclonique pourrait se former au-dessus de la Colombie-Britannique d’ici la fin de semaine, en particulier dans le sud de la province, ce qui marquera le retour à des températures saisonnières ou supérieures à la normale.

« À l’heure actuelle, nous prévoyons assister à un retour aux températures de l’ordre 30 degrés », a-t-il mentionné, ajoutant que cela entraînerait des conditions de lutte contre les incendies « très difficiles ».

« Nous prévoyons, probablement au cours des 10 à 14 prochains jours, peu ou pas de pluie dans la partie sud de la province, et cela pourrait également s’étendre vers le nord. »

Bon nombre des quelque 350 incendies de forêt actuellement actifs en Colombie-Britannique sont concentrés dans le sud-est, où des centaines d’habitants des communautés de Slocan et Silverton ont été forcés de quitter leurs maisons en raison du danger.

PHOTO NICOLE BLACKSIOUX, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Un incendie de forêt dans la région de Slocan, en Colombie-Britannique.

Le nombre d’incendies actifs est en baisse par rapport aux plus de 400 de la semaine dernière, 46 % des incendies actuels étant classés comme étant hors de contrôle.

Le service de lutte contre les incendies de forêt affirme que 90 % des incendies actifs ont été déclenchés par des orages qui ont balayé une grande partie de l’intérieur au cours des dernières semaines.

Le nombre de personnes déployées pour lutter contre les incendies a considérablement augmenté au cours des deux dernières semaines, pour atteindre un peu plus de 1500 pompiers et plus de 200 agents de protection des structures. Un peu plus de 190 avions sont également utilisés dans la bataille.