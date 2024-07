Cet été, retrouvez des personnalités qui ont occupé le devant de la scène au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, l’ancienne ministre de l’Environnement Marie-Chantal Chassé.

C’est au début de l’année 2023, quelques mois après son départ de la politique, que Marie-Chantal Chassé s’est effondrée. « J’ai perdu pied. Tout ce que j’avais vécu dans ces quatre années-là, c’est là que c’est rentré. J’étais sur les genoux. Il y avait un paquet de morceaux de ma carapace qui avaient sauté à cause de ce que j’avais vécu. »

« Quelqu’un m’a expliqué que les traumas profonds ont besoin de temps et de moments d’arrêt. Je ne suis pas bien bonne là-dedans, les moments d’arrêt. Mais la vie m’a dit : c’est le moment d’arrêter. Et c’est le moment où les traumas profonds émergent et que tu as l’occasion d’aller les guérir. »

Ce « trauma profond », il a été réveillé par son passage en politique et son inévitable confrontation avec la presse. Mme Chassé a d’ailleurs longuement hésité avant de rencontrer une journaliste pour cette entrevue. Elle a finalement accepté pour montrer à tous – et aux femmes en particulier – qu’il est possible de se relever de belle façon après une telle épreuve.

Car aujourd’hui, presque deux ans après avoir quitté la politique, Marie-Chantal Chassé a pleinement repris pied.

Dans sa magnifique maison accrochée aux flancs du mont Saint-Hilaire, elle déborde d’enthousiasme. Elle a délaissé les grandes lunettes de l’époque de la politique, qu’elle chaussait surtout pour avoir l’air « d’une ministre », laissant voir un visage souriant aux traits fins. Elle a réintégré un trait d’union à son prénom, marquant une autre distinction après son passage sur la scène publique.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Chantal Chassé lors de sa prestation de serment comme ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en octobre 2018

Elle est devenue coach pour des chefs d’entreprise, mentore pour de jeunes entrepreneurs comme Partage-Club, une plateforme créée par deux jeunes femmes pour gérer le partage d’objets entre voisins. Elle siège aussi au sein de plusieurs organisations de l’industrie culturelle, notamment l’organisme Humour et innovation, qui vise à propulser le talent québécois à l’international.

Échos d’intimidation

S’il n’en avait tenu qu’à elle, son parcours politique se serait déroulé d’une tout autre façon, relate-t-elle. Après son élection, elle avait écrit une lettre à François Legault. Elle lui disait désirer un parcours progressif, apprendre d’abord le métier de députée, puis devenir adjointe parlementaire dans un secteur d’activité de nature économique et, enfin, ministre.

Le premier ministre a plutôt choisi de la propulser d’emblée au poste de ministre de l’Environnement, un secteur dont cette entrepreneure qui avait créé une entreprise dans le domaine de l’aéronautique ignorait à peu près tout. « J’ai fait un saut dans le vide. » En quelques mois, elle est devenue le maillon faible du gouvernement et la tête de Turc des médias.

Dans les médias, mon nom était devenu un clickbait. Marie-Chantal Chassé

Comment cette femme qui s’exprime avec aisance en entrevue a-t-elle pu être aussi paralysée devant les journalistes ? Ce passage en politique a fait directement écho à une période vécue à l’école primaire, où elle avait été victime d’intimidation, explique-t-elle.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE L’ancienne ministre de l’Environnement Marie-Chantal Chassé en entrevue avec La Presse

Devant la meute de reporters, qui faisaient leur travail à l’Assemblée nationale, elle se retrouve, sur le plan psychologique, devant « la gang de petits gars » qui l’attendaient systématiquement au sortir de l’école. « J’ai vécu beaucoup d’humiliations à l’époque », raconte-t-elle.

Impact familial

Qu’est-ce qui a été le plus dur dans cette expérience ? « Ce que j’ai fait vivre à ma famille », répond-elle. Ses trois filles, adolescentes et jeunes adultes, sont témoins de la descente aux enfers de leur mère. « Leur maman était la personne responsable de l’Environnement, qui est la cause la plus importante pour les jeunes. Et là, ta maman ne réussit pas. »

Marie-Chantal Chassé est le contraire d’une rancunière. Elle n’en veut pas à François Legault de l’avoir écartée aussi rapidement de son Conseil des ministres.

C’était bien que ça finisse tôt plutôt que tard. Le premier ministre venait de démarrer l’équivalent d’une grosse entreprise. Il est le boss. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il prend une décision de boss. Je le comprends. Marie-Chantal Chassé

Elle ne ressent pas non plus de sentiment d’injustice quand elle voit certains hommes conserver leur titre de ministre malgré des impairs importants. « Mais c’est sûr que c’est un parti qui est plus masculin que féminin. C’est évident, dit-elle. Le deux poids, deux mesures existe partout. On a bien du travail à faire. »

Et les journalistes ? Elle ne leur en veut pas non plus. « Ça prend du monde comme vous pour débusquer les vérités, parce que des fois, ce qu’on vous raconte, des fois… »