De nombreuses régions du Québec seront frappées dès dimanche par une vague de chaleur, qui devrait perdurer les jours suivants. Les températures ressenties pourraient atteindre 39 degrés. À l’île d’Anticosti, une municipalité a dû interrompre la distribution d’eau sur son réseau d’aqueduc en raison de la sécheresse.

Une masse d’air chaud atteindra dimanche de nombreuses régions du Québec, avertit Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial. Un premier dôme de chaleur englobe le Grand Montréal, le sud de l’Outaouais et des Laurentides, ainsi qu’une partie de la Montérégie et de la Mauricie. Un second comprend une partie du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, et s’étend du lac Saint-Jean au réservoir Manicouagan.

Des températures maximales entre 30 et 34 °C suivies de minimums nocturnes supérieurs à 18 °C sont attendus. « Dans les grands centres, les températures ne descendront pas en dessous de 20 °C la nuit », précise Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

Les valeurs d’humidex, correspondant à la température ressentie, seront de 35 à 39 en après-midi dimanche, lundi et mardi. Malgré une brève accalmie mercredi après-midi grâce à des averses, la chaleur sera de retour jeudi avec un humidex approchant 40. La chaleur et l’humidité seront possiblement présentes jusqu’à vendredi.

« On est au pic de l’été, donc ce n’est pas si inhabituel », souligne Antoine Petit. « Mais on va quand même avoir 7 jours au-dessus des normales de saison ; sur la durée, ça peut apporter un stress supplémentaire pour le corps humain. »

« Lors de grande chaleur, votre état de santé ou celui de vos proches peut se détériorer rapidement », avertit Environnement Canada.

Quelques recommandations pour se protéger des effets de la chaleur Buvez de 6 à 8 verres d’eau par jour sans attendre d’avoir soif. S’il y a lieu, suivez les indications de votre médecin concernant la quantité de liquide à boire

Évitez de consommer des boissons alcoolisées ou de la caféine

Si vous le pouvez, passez au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais

Prenez au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée

Réduisez les efforts physiques

Portez des vêtements légers

Assurez-vous de ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes

Prenez des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d’autonomie, qui ont un handicap, qui sont atteints de maladie mentale ou qui vivent seuls, et soyez prêts à les aider au besoin. Source : Environnement et Changement climatique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Sécheresse dans l’Est

D’autres régions sont également frappées par une importante sécheresse, en raison d’un déficit de précipitations qui dure depuis plusieurs mois, notamment à l’île d’Anticosti. La nappe phréatique y a atteint un niveau si bas que la municipalité de L’Île-d’Anticosti a dû interrompre samedi en milieu d’après-midi la distribution d’eau sur son réseau d’aqueduc.

« Dans l’histoire de la municipalité, cette situation n’est survenue qu’une seule fois par le passé », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Dimanche vers 11 h 30, la municipalité rouvrira son réseau de distribution d’eau pendant une durée de 30 minutes, mais il faudra faire bouillir l’eau au moins 5 minutes avant de la consommer. Un avis sera diffusé sur les réseaux sociaux de la municipalité lorsque la situation sera complètement rétablie. En attendant, un système de distribution d’eau non potable a été mis en place au barrage du lac Saint-Georges pour combler les besoins urgents de la population.

« Évitez de faire couler les robinets, même si de l’eau s’écoule, afin de préserver la pression dans notre réseau. Plus vite la pression va se stabiliser, plus vite se fera le retour à la normale », a précisé Mathieu Gravel, directeur général de la municipalité de L’Île-d’Anticosti, dans un message publié sur Facebook.

« Avec les restes de l’ouragan Béryl, on a eu l’impression d’avoir un été plus humide que d’habitude au sud du Québec », explique Antoine Petit. « Mais dans l’Est, c’est vraiment impressionnant, il y a beaucoup moins de précipitations que la normale ».

À Port-Menier, la municipalité a enregistré des précipitations de 30 et 34 mm pour les mois de juin et juillet, alors que les normales sont de 80 et 85 mm. Et cette sécheresse ne se limite pas à l’île d’Anticosti : Gaspé connaît elle aussi très peu de précipitations, avec 24 mm enregistrés jusqu’ici pour le mois de juillet, contre 100 mm habituellement.