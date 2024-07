(Waterloo) Une motocycliste dans la cinquantaine a perdu la vie après une collision survenue dimanche à Waterloo, en Estrie.

La Presse Canadienne

L’incident se serait produit vers 13 h, indique la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières informations recueillies par les policiers, la motocycliste circulait sur la rue Dalton et serait entrée en collision avec un véhicule qui lui circulait sur la route 112.

Cette dernière a été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté, a précisé Adam Marineau, porte-parole de la SQ.

Celui-ci a ajouté qu’un policier formé en enquête-collision s’est rendu sur les lieux dans le but de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant l’accident.

La route 112 avait été fermée pour permettre aux policiers de réaliser leur enquête, mais est désormais rouverte.