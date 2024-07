C’est épuisés et à bout de nerfs que les passagers d’un vol d’Air Canada annulé en raison d’une altercation entre une cheffe de cabine et des passagers sont finalement arrivés à Montréal.

Le vol AC 73 en direction de Montréal devait partir vendredi de Casablanca à 8 h 50 (heure locale), mais un conflit qui a éclaté entre la cheffe de cabine et des passagers de l’avion a fait dérailler les plans.

« J’ai vu la cheffe de cabine venir en courant, et c’est là que j’ai commencé à filmer, car ça criait, explique Jalal Belayane qui était à bord de l’avion. La façon dont elle est venue en criant, c’était choquant. »

Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit la cheffe de cabine en train de hausser le ton devant des passagers assis dans leurs sièges. « Est-ce que vous allez vous comporter [correctement], ou on débarque ? », demande-t-elle, visiblement excédée.

Pas assez de couvertures pour tout le monde

Pour Jalal Belayane, il est important que la vérité éclate, car selon lui, les informations relayées sur les réseaux sociaux ne rendent pas une image juste des faits.

« Il n’y a jamais eu [la moindre] agression contre le personnel d’Air Canada, il y a seulement eu des demandes de couvertures, dit-il. Les personnes [qui ont demandé les couvertures] étaient des personnes d’une quarantaine d’années et personne ne s’est levé. »

Le ton serait monté après que quatre passagers eurent demandé des couvertures pour se réchauffer. Mais l’équipage n’aurait pas eu assez de couvertures pour tous ceux qui en souhaitaient parmi les 296 passagers, provoquant l’indignation de certains d’entre eux qui avaient déboursé près de 1500 $ pour le vol.

La cheffe de cabine aurait alors ordonné le retour au quai de l’avion encore au sol pour faire débarquer les passagers en question.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jalal Belayane

Quand on débarque quelqu’un d’un avion, on ne le débarque pas parce qu’il a rouspété pour une couverture. Jalal Belayane

Une fois à quai, les autorités locales auraient pénétré dans l’avion, où l’employée d’Air Canada leur aurait pointé six passagers, alors qu’initialement, quatre étaient concernés.

« Là, on s’est tous insurgés et on a dit aux autorités locales que ce n’était pas vrai et que ce n’était pas ce qui s’était passé, explique Jalal Belayane. [Après ça], on pensait que c’était fini, on a dit à la cheffe de cabine de s’excuser, mais après, ils ont pris quatre heures pour discuter en avant [et on était] sans eau, sans rien. »

C’est au bout de ces longues heures d’attente que les passagers ont finalement été informés que leur vol était annulé.

Des malaises et des enfants en larmes

Plusieurs personnes auraient souffert de malaises à bord de l’avion à force d’attendre. D’autres auraient eu de la difficulté à respirer, le tout alors que retentissaient les pleurs des enfants qui commençaient à s’impatienter.

« Tout le monde a [ensuite] été dispatché dans des hôtels à travers Casablanca, explique Jalal Belayane. On n’avait pas nos bagages sur nous et on a dû laver nos chemises dans des éviers. »

Il affirme cependant que le vol du retour « s’est super bien passé » et que le nouvel équipage était « vraiment bien ».

Certains passagers, épuisés par leur mésaventure, auraient toutefois subi des malaises à bord de l’avion et d’autres se seraient effondrés en arrivant à l’aéroport de Montréal.

« On était dans une situation catastrophique, il y avait beaucoup d’enfants et des personnes âgées, explique Younes Mekkaouis. Le comportement de l’hôtesse de l’air était inacceptable et non professionnel. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Younes Mekkaouis

Il assure que l’employée d’Air Canada aurait aussi tenté d’empêcher agressivement des passagers de la filmer.

Un « incident exceptionnel »

Air Canada a confirmé dans un courriel que le vol avait dû être annulé à la suite d’un « incident exceptionnel qui ne reflète pas nos valeurs d’hospitalité ». Les passagers ont été réacheminés à bord d’un nouveau vol en direction de Montréal, prévu le lendemain.

Christophe Hennebelle, vice-président aux communications d’Air Canada, a présenté les excuses de l’entreprise. « Nous prenons cet incident très au sérieux. Il est en cours d’examen et nous lui donnerons les suites qui s’imposent », a-t-il affirmé.

Le vol de samedi, qui devait décoller à la même heure que le vol initial, a été reporté à 14 h (heure locale), « en raison de l’arrivée tardive des nouveaux membres de l’équipage de cabine qui y sont affectés », selon un courriel envoyé aux passagers qu’a obtenu La Presse.

La compagnie aérienne a offert une indemnisation de 1000 $ aux passagers du vol et une tranche de 500 $ supplémentaire sera déduite de leur prochain vol avec la compagnie aérienne.