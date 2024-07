Un an après le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram par Meta au Canada, de nombreux internautes québécois ont revu leurs habitudes pour rester informés. Loin de la catastrophe annoncée, le changement a au contraire permis à plusieurs de renouer avec les médias d’information et, paradoxalement, à remettre en question leur utilisation des réseaux sociaux.

« Avant le blocage de Meta, je m’informais vraiment juste sur Facebook, affirme Charlotte Poitras, auteure de 28 ans. Sans même m’en rendre compte, j’avais toujours les articles les plus controversés [dans mon fil d’actualités]. » Après la décision en août dernier du géant américain d’interdire le partage des nouvelles au pays, la Montréalaise a ensuite décidé de télécharger les applications de certains médias. « Je me suis rendu compte que ce n’est pas du tout ce que je voyais sur Facebook », dit-elle.

Selon elle, l’algorithme de Facebook poussait certaines nouvelles plus que d’autres, favorisant les chambres d’écho, tandis que dans les médias, les informations transmises sont « plus vraies », et lui permettent « de découvrir plus de choses ».

Justine Sara, avocate de Québec, avait pour sa part l’habitude de s’informer autant sur Facebook que directement sur les applications des médias. En raison du blocage, la femme de 27 ans a activé les notifications de ses applications. « Je dirais que j’essaie de m’informer autant, mais il faut que je mette plus d’efforts », soit d’ouvrir les applications pour accéder aux nouvelles qui ne font pas l’objet de notifications.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Justine Sara

« La chose qui me manque un petit peu, c’est que sur Facebook, j’aimais bien voir les commentaires des gens » afin de savoir comment les nouvelles étaient reçues et de comprendre les différentes perspectives, précise Justine Sara.

Anne-Marie Poulin, recherchiste de 34 ans de Québec, a quant à elle réalisé en faisant défiler son fil d’actualités Facebook, à la suite de la réponse de Meta à la loi canadienne, que le contenu n’était « vraiment plus intéressant ». Après avoir participé au boycottage de Meta le 15 septembre dernier, lancé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Mme Poulin en est venue à la conclusion qu’elle se sentait mieux sans Facebook, n’y retournant désormais qu’à l’occasion. Toutefois, pour satisfaire son envie de « scroller », elle a commencé à visiter les sites des différents médias.

« Je pensais que c’était plus anxiogène pour moi d’aller chercher l’information directement aux sources parce qu’il y avait beaucoup d’information au sujet de la guerre, mais après ça, je me suis rendu compte que moins avoir tout le temps [d’apports] de Facebook et des gens, c’est mieux pour moi », explique-t-elle.

Anne-Marie Poulin affirme que même si Meta revenait sur sa décision, « ce ne serait pas un argument pour y retourner parce que de toute façon, [elle a] changé [ses] habitudes ».

« C’est dommage, mais j’aime que ce soit bloqué », admet quant à elle Charlotte Poitras, qui craint de perdre ses nouvelles habitudes si Meta changeait d’idée et qui préfère désormais s’informer directement à une source sans algorithme.

Les nouvelles devraient pouvoir revenir sur Meta, selon Justine Sara, puisque c’est le principe d’un réseau social de pouvoir y partager des « trucs qui sont importants pour nous », ce qui inclut les actualités.

Les médias se sont bien adaptés

Certains médias québécois qui craignaient que le blocage des nouvelles leur nuise ont au contraire observé une hausse de leur achalandage.

Le blocage des nouvelles par Meta a été « un mal pour un bien » et une turbulence « de courte durée », selon Brian Myles, directeur du Devoir. « [Son effet] ne nous a pas fait mal au point qu’on soit en détresse financière ou que notre achalandage soit en régression profonde », assure-t-il. Au contraire, Le Devoir a remarqué une hausse de 13 % des abonnés numériques et une « augmentation phénoménale du trafic » par l’entremise des recherches sur Google.

Constat similaire du côté des Coops de l’information : « On a réussi à redresser la barre » après une perte de lectorat, affirme Geneviève Rossier, directrice générale, notamment grâce à une hausse de l’adhésion aux infolettres et de la fréquentation sur les sites web et applications. « On a développé un système qui est beaucoup moins dépendant de ces plateformes [de réseaux sociaux] qu’il l’était il y a deux ans », explique Mme Rossier.

À La Presse, le blocage des nouvelles n’a pas eu d’incidence directe sur le nombre de lecteurs, les chiffres de lectorat étant stables, d’après la vice-présidente aux communications et à la philanthropie, Florence Turpault-Desroches.

Cela est notamment dû au fait que La Presse mise depuis longtemps sur la présence des lecteurs directement sur ses plateformes afin « d’éviter d’être dépendante d’une tierce partie ».

Le Centre d’études sur les médias a d’ailleurs publié un rapport en juin dernier1 qui indique que « les sites ou applications de nouvelles en ligne sont la source principale de nouvelles pour 30 % des Canadiens, une hausse de 3 [points de pourcentage] » entre 2023 et 2024. Cela n’a « jamais été aussi élevé au Canada depuis qu’on mesure » les habitudes, indique Sébastien Charlton, coordonnateur aux opérations et chercheur au Centre d’études sur les médias.

Une nuance s’impose toutefois : il est actuellement difficile d’attribuer entièrement cette légère hausse à l’impossibilité de partager des nouvelles sur Meta puisqu’elle s’inscrit dans ce qui semble être une tendance internationale. Cela reste toutefois « exacerbé » au Canada et « c’est sûr que c’est plus difficile de voir cela comme un hasard », selon M. Charlton. « C’est l’an prochain qu’on va voir si la tendance se maintient », précise-t-il.

Depuis le 1er août 2023, Meta, propriétaire des plateformes Facebook et Instagram, bloque les contenus des médias au Canada pour se soustraire à la Loi sur les nouvelles en ligne. Cette loi, en vigueur depuis décembre dernier, oblige les plateformes numériques à négocier des redevances avec les médias pour l’utilisation de leur contenu. Google a quant à lui accepté de redistribuer 100 millions de dollars par année aux médias canadiens.

Radio-Canada a décliné notre demande d’entrevue et Québecor n’y a pas donné suite.

1. Consultez le rapport du Centre d’études sur les médias

Des inquiétudes pour la démocratie

Si le blocage des nouvelles par Meta n’a pas eu l’effet dévastateur attendu sur les médias, des craintes persistent tout de même quant à ses conséquences pour la démocratie.

« Le vrai enjeu avec le blocage de Meta, c’est vraiment sur le plan de la société », explique la vice-présidente aux communications et à la philanthropie de La Presse, Florence Turpault-Desroches. « On bloque encore un an plus tard l’accès à des nouvelles de qualité […] et ça nous apparaît dommageable pour la démocratie. C’est ça qui est inquiétant, beaucoup plus que l’impact sur le lectorat de chacun des médias. »

« Nonobstant la question des redevances, le fait que les nouvelles soient bloquées sur Meta, je trouve ça très inquiétant pour l’avenir, surtout dans un contexte de polarisation », souligne Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et journaliste à La Presse.

Alain Saulnier, auteur et fellow au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal, est du même avis. « [La démocratie] est en danger comment ? Parce que la désinformation est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. »

Désinformation abondante depuis le blocage

« La désinformation et la mésinformation, elles occupent la place qui a été libérée par les médias », affirme Alain Saulnier.

Éric-Pierre Champagne cite l’exemple de fausses nouvelles où les visages de célébrités et les images de marque de différents médias, y compris La Presse, sont utilisés pour arnaquer ceux qui cliquent. Selon lui, Meta affirme toutefois que cela est conforme à ses pratiques publicitaires.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Éric-Pierre Champagne

« Meta se comporte en voyou de ce côté-là parce qu’il prétend qu’il ne fait pas d’information, mais […] de faux articles qui utilisent les logos d’entreprises reconnues, ça, il n’y a aucun problème, parce qu’évidemment, c’est payant », dénonce-t-il.

Si un mensonge est répété constamment, sans aucun contrepoids à cette désinformation, il est dangereux que cela devienne une vérité pour le public, souligne le président de la FPJQ.

Pour Pierre Trudel, professeur à la faculté de droit de l’Université de Montréal spécialisé en droit des médias et des technologies de l’information, il s’agit d’un enjeu de politique publique. « Est-ce que c’est acceptable que les réseaux sociaux, qui sont devenus désormais les places publiques de notre temps, censurent comme ça les médias, tout en laissant passer toutes sortes de contenus, dont plusieurs sont faux, trompeurs ou carrément frauduleux ? »

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge

« Facebook doit agir de manière responsable et débloquer les nouvelles sur sa plateforme », selon une déclaration du cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, obtenue par courriel. « L’absence d’informations fiables remplacées par des informations erronées, en particulier pendant la saison des incendies de forêt, a été dangereuse l’année dernière et pourrait mettre en danger davantage de Canadiens cette année. »

Meta n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

« On ne baisse pas les bras »

« Le message que nous adressons à Meta est très simple », indique Paul Deegan, PDG de Médias d’info du Canada, qui représente environ 550 médias au pays, comme La Presse et le Globe and Mail. « Votre produit a plus de valeur s’il est accompagné de notre contenu. Il a plus de valeur pour les utilisateurs et pour les annonceurs. Nous serions donc très heureux de discuter avec vous de la possibilité de revenir à la table des négociations. »

« Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que notre porte était ouverte si Facebook souhaitait s’asseoir à la table des négociations », affirme également le cabinet de la ministre St-Onge dans une déclaration obtenue par courriel.

Selon le professeur Pierre Trudel, même si la loi actuelle permet déjà « de faire un grand bout de chemin », elle pourrait être renforcée en interdisant la censure de contenus qui sont conformes aux lois et en obligeant les plateformes « à verser des redevances à un ou des fonds de soutien aux médias » pour « assurer la production de nouvelles validées ».

Quant à Éric-Pierre Champagne, il invite Meta à être une bonne entreprise citoyenne et à arrêter « de parler des deux côtés de la bouche ». Il assure que la FPJQ « ne baisse pas les bras » et compte continuer à dénoncer cette situation, « autant du côté des redevances que du côté des pratiques de Meta et du blocage des nouvelles ».