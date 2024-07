Un an de blocage des nouvelles par Meta Les médias et leur lectorat s’adaptent

Un an après le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram par Meta au Canada, de nombreux internautes québécois ont revu leurs habitudes pour rester informés. Loin de la catastrophe annoncée, le changement a au contraire permis à plusieurs de renouer avec les médias d’information et, paradoxalement, à remettre en question leur utilisation des réseaux sociaux.