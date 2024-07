Le groupe Last Generation Canada a bloqué l’intersection des boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa à Montréal pour dénoncer l’exploitation des combustibles fossiles.

Des activistes environnementaux se sont aspergés d’une substance ressemblant à du pétrole en pleine rue, samedi à Montréal, pour dénoncer l’exploitation des combustibles fossiles.

La manifestation, organisée par la coalition de militants environnementaux, Last Generation Canada, a débuté en après-midi au square Phillips. Les manifestants tenaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Le pétrole tue ».

Vers 14 h, trois militants ont bloqué l’intersection des boulevards René-Levesque et Robert-Bourassa et se sont aspergés d’une substance similaire à du pétrole. La démonstration est demeurée pacifique.

Il s’agit d’une quatrième journée consécutive d’action pour le groupe de militants environnementaux Last Generation Canada, après trois jours de perturbations à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Vendredi, des militants ont collé leurs mains à la route pour bloquer l’accès à la zone des départs de l’aéroport. Jeudi, des activistes ont pulvérisé de la peinture rose lavable sur le terminal et vendredi, des partisans ont collé leurs mains à la route, cette fois pour bloquer l’accès à la zone des arrivées.

« Last Generation Canada demande au gouvernement de signer un traité juridiquement contraignant pour arrêter l’extraction et la combustion du pétrole, du gaz et du charbon d’ici 2030, ainsi que de soutenir et de financer d’autres pays pour une transition rapide, équitable et juste », a affirmé la coalition dans un communiqué de presse.

Au cours de la semaine, huit membres du collectif ont été arrêtés, selon Last Generation Canada.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la campagne « Oil Kills », un mouvement international qui manifeste en soutien à l’initiative du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Des démonstrations ont été menées simultanément samedi en Amérique du Nord et en Europe.