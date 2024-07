Deux parents ont cru vivre un cauchemar quand ils ont reçu un appel de leur fille qui leur disait avoir été enlevée, au début de juillet. Pourtant, ce n’était pas vraiment leur fille qui se trouvait au bout du fil. Aujourd’hui, ils soupçonnent que le clonage vocal ait pu jouer un rôle dans cette très mauvaise blague.

Ce qu’il faut savoir Un père de famille a reçu un appel d’une personne qui prétendait être sa fille et lui disait qu’elle s’était fait enlever.

Le père et sa femme ont retrouvé leur fille saine et sauve, au camp de vacances où elle était depuis le début de la journée.

Les parents ignorent les motifs de l’appel, mais suggèrent que la voix de leur fille a pu être imitée grâce au clonage vocal, une technologie très accessible, mais encore peu utilisée pour la fraude, selon des experts.

Daniel* venait d’arriver au travail lorsqu’il a reçu un appel d’un numéro inconnu, le matin du 8 juillet dernier. Au bout du fil, la voix de sa fille a résonné, teintée de panique. « C’était très décousu, elle répétait : “Papa, viens me chercher, je ne me sens pas bien” », raconte le Montréalais.

L’adolescente de 13 ans disait avoir été droguée et emmenée dans une voiture après être arrivée à son camp de jour situé à Montréal. Elle a donné une adresse située à Brossard et a supplié son père de venir la chercher. « J’ai appelé la police et ma femme [et] je suis parti en voiture pour retrouver ma fille », ajoute-t-il.

Marie-Ève*, la femme de Daniel, s’est ruée vers son camp de jour. « J’ai brûlé quatre feux rouges, je pleurais ma vie, j’étais en détresse totale », se souvient-elle.

Mais arrivée au camp, Marie-Ève a trouvé sa fille saine et sauve. « Elle ne comprenait pas pourquoi je paniquais, elle n’était au courant de rien », raconte-t-elle. Les policiers, qui sont arrivés à Brossard avant Daniel, n’ont trouvé « personne » à l’adresse donnée par la voix au téléphone, ajoute la mère.

Depuis, les parents disent attendre un suivi du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour comprendre comment la voix de leur fille a pu être si bien reproduite. « Est-ce que l’intelligence artificielle a imité notre fille ? Est-ce que c’était de la fraude, ou juste un mauvais coup ? On est sans réponses », dit Marie-Ève.

Clonage vocal

Daniel demeure perturbé par la similitude entre la voix qu’il a entendue au téléphone et celle de sa fille. « Elle avait le même petit accent que ma fille. Si c’était une imitation, eh bien, elle était vraiment très fidèle », souligne-t-il. Marie-Ève, quant à elle, suggère que la voix de sa fille a pu avoir été clonée.

Une hypothèse qui n’est pas improbable, selon Ludovic Soucisse, directeur des communications de Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle. « On voit de plus en plus de cas de fraude et de vol d’identité qui utilisent l’intelligence artificielle », explique-t-il.

La technologie nécessaire au clonage vocal est accessible au grand public, selon M. Soucisse.

C’est très facile de reproduire la voix et l’accent de quelqu’un de façon réaliste. Ça prend, selon les applications sur le marché, un petit extrait de trois secondes de la voix seulement. Ludovic Soucisse, directeur des communications de Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle

« Le clonage vocal est une technologie facilement disponible », a reconnu le Centre antifraude du Canada (CAFC), ajoutant toutefois que « compte tenu du volume d’appels passés par les fraudeurs, il est également peu probable que le clonage vocal soit couramment utilisé ».

Dans l’incertitude

Selon le CAFC, le cas de Marie-Ève et Daniel « semble très similaire à l’arnaque des grands-parents ». Plusieurs personnes au Canada ont été victimes de cette fraude téléphonique, où des gens tentent de se faire passer pour un membre de leur famille en situation de détresse afin de leur soutirer de l’argent.

Or, Daniel ne se s’est pas fait demander de rançon ou de caution par la voix au téléphone. La mère se questionne désormais quant aux motivations de l’appel. « Qu’est-ce qui serait arrivé si mon chum était arrivé à la maison de Brossard avant la police ? Est-ce que des gens attendaient de s’en prendre à lui ? C’est insécurisant », dit-elle.

Le SPVM n’a pas pu donner de détails sur l’évènement, pour des raisons de confidentialité.

Marie-Ève et Daniel ont repris leur souffle depuis l’appel, mais ils espèrent qu’une enquête policière leur permettra d’y voir plus clair. « Oui, tout est bien qui finit bien, mais on a tellement de questions encore », laisse tomber la mère.

* Les parents n’ont donné que leur prénom, par crainte de représailles.