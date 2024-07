(Jasper) Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sur les réseaux sociaux qu’Ottawa avait approuvé la demande d’aide fédérale de l’Alberta après qu’un incendie de forêt rapide a frappé le parc national Jasper et sa municipalité, mercredi soir.

La Presse Canadienne

L’un des deux incendies violents qui menacent Jasper, en Alberta, a ravagé la ville mercredi soir et a commencé à brûler des bâtiments.

Les responsables du parc national affirment que l’incendie a atteint l’extrémité sud de la communauté vers 18 h 40, heure locale, soit 20 h 40, heure normale de l’Est.

Des images sur les réseaux sociaux montraient des hôtels, dont le Fairmont Jasper Park Lodge, et d’autres bâtiments être prisonniers des flammes.

Sur le réseau social X, le parc a indiqué que l’incendie a causé des pertes importantes dans la ville, mais les endroits ou quartiers spécifiques touchés n’ont pas été signalés.

PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Une carte du panache de fumée, en date du 24 juillet

Le compte X de l’hôtel Jasper Park Lodge a affirmé que les flammes ont atteint l’enceinte de l’hôtel, mais l’étendue des dégâts, le cas échéant, n’est pas encore connue.

« On a approuvé la demande d’aide fédérale de l’Alberta. On va déployer des ressources des Forces armées canadiennes, du soutien à l’évacuation et d’autres ressources d’urgence et on va coordonner les ressources de lutte contre les feux et de transport aérien », a pour sa part écrit le premier ministre Trudeau sur le réseau social.

Au fur et à mesure que les flammes se consumaient, les autorités ont affirmé que la qualité de l’air a chuté à des niveaux dangereux, ce qui a incité les équipes de pompiers sans appareil respiratoire à évacuer vers la communauté voisine de Hinton.

Les pompiers structurels sont restés sur place dans la ville de montagne de l’Alberta pour tenter de protéger les infrastructures clés.

Jasper a été assiégé par des incendies venant du nord et du sud, et les 5000 habitants de la ville, ainsi que 20 000 visiteurs du parc, ont déjà quitté les lieux deux nuits plus tôt.

PHOTO LE MINH KHUE, AGENCE FRANCE-PRESSE Des visiteurs évacuent le Parc national de Jasper, le 22 juillet 2024.

Plus tôt, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a publié une déclaration sur Facebook, affirmant que ses pensées allaient aux évacués et à ceux qui combattaient encore l’incendie.

Pour sa part, le maire de Jasper, Richard Ireland, a livré un message se voulant réconfortant pour ses concitoyens, tout en remerciant les services d'urgence actuellement à pied d'oeuvre sur le terrain.

« Devant une adversité si accablante, il est impératif que nous nous soutenions et que nous nous renforcions les uns les autres. Bien que la route devant nous soit intimidante et demeure incertaine, souvenez-vous que vous n'êtes pas seuls. Notre communauté est résiliente, et en étant unis, nous trouverons une façon de passer à travers cela, ensemble », a-t-il écrit sur la page Facebook de la Ville de Jasper.

Tentatives infructueuses

L’incendie nord a été repéré à cinq kilomètres de Jasper plus tôt mercredi.

L’incendie du sud avait été signalé à huit kilomètres de la ville, mais Katie Ellsworth, de Parcs Canada, a déclaré que de fortes rafales soufflant derrière l’incendie l’avaient alimenté.

Les périmètres d’incendie ont changé de minute en minute. Mme Ellsworth a déclaré que les efforts de regroupement par hélicoptère avaient échoué.

PHOTO PAR LE PARC NATIONAL DE JASPER, FOURNIE PAR LA LA PRESSE CANADIENNE L'incendie de forêt vu des rues de Jasper, le 24 juillet.

Les équipes utilisant de l’équipement lourd pour construire les pare-feu n’ont pas pu terminer le travail avant de devoir se retirer pour des raisons de sécurité.

Les avions bombardiers d’eau n’ont pas pu aider en raison des conditions de vol dangereuses.

Une ultime tentative de rediriger le feu vers des obstacles naturels comme l’autoroute 16 et la rivière Athabasca a échoué en raison de « conditions défavorables ».

L’espoir était que jusqu’à 20 mm de pluie, attendus dans la région plus tard mercredi soir, apporteraient un certain soulagement.