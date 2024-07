« Bonne fête André ! » Cette simple publication sur la page Facebook de la Ville de Laval, mise en ligne mercredi, est devenue virale quand des internautes, d’autres municipalités et des entreprises ont embarqué dans le jeu et y ont répondu par des répliques désopilantes.

À 11 h 30, la publication avait reçu plus de 400 commentaires, 800 mentions j’aime et 130 partages.

Parmi les commentaires, on retrouvait notamment ceux du maire de Laval, Stéphane Boyer, précisant que « André » n’est pas le maire de la Ville, et de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, indiquant que sa fête est en avril seulement.

Des villes des environs et d’ailleurs au Québec se sont mises de la partie pour rigoler avec la publication, tandis que les entreprises rivalisaient d’imagination pour offrir des cadeaux au mystérieux André.

Blague

Tout a commencé quand la responsable des médias sociaux de la Ville, Aimée Dufour-Desrosiers, a voulu faire une blague. « L’idée, c’était de faire croire que c’était une erreur, une maladresse, comme peuvent en commettre les gens qui ne comprennent pas les codes de Facebook », explique-t-elle en entrevue téléphonique.

Donc, André n’existe pas ? « Non, absolument tout est fictif », répond-elle.

Tout de suite, des collègues lavallois l’ont contactée pour souligner cette « erreur ». « Ça m’a fait rire, et on a attendu avant de leur répondre pour laisser planer le doute le plus longtemps possible », relate-t-elle en riant.

Aimée Dufour-Desrosiers, qui travaille pour la Ville depuis 20 ans, a l’habitude de mettre de l’humour dans ses publications sur les réseaux sociaux. Par exemple, une annonce mentionnant que des emplois sont disponibles à la Ville mettait en scène un couple d’amoureux qui se chuchotent des mots doux à l’oreille.

Ce qui l’a particulièrement fait rire, dans sa publication au sujet d’André, ce sont les internautes qui ont saisi le second degré du message et qui ont répondu par des phrases typiquement utilisées par les personnes moins à l’aise avec les médias sociaux, ou alors des messages fréquents sur le web, ainsi que par des blagues.

Quelques exemples : « sALUT ANDRÉ. j’AIMERAIS ET APPRÉCIERAIS QU’ON ME RÉPONDE QUAND JE T’ENVOIE UN MESSAGE… … … … … … … … … … … … … … … … … ! », a répondu la Ville de Montréal.

« ANDRÉ,,, JE T’AI MANQUÉ D’UNE JOURNÉE,,, EN ESPÉRANT QUE C’ÉTAIT TOUT DE MÊME UN BEL ANNIVERSAIRE XXXX DOU DOU DOUUUU », a souligné la Société de transport de Montréal. »

« Bonjour André ! Je suis tombé sur votre profil et j’ai pensé que ce serait formidable de connecter et devenir amis. Vous avez l’air d’une personne formidable aimant la vie et les journées d’anniversaires lavalloises », a commenté l’entreprise Solutions M, rappelant les messages préférés des arnaqueurs.

« Cet article est-il disponible ? », a rigolé un internaute.

« Retirez-moi de cette liste svp. Merci », a écrit une autre.

« Bonjour… C’est officiel. Signé à 10 h 33 C’est même à la télé. Le mien est vraiment devenu bleu », a blagué une habituée de Facebook.

« bonjour est-ce qu’on peut remplacer les bananes par des avocats dans la recette de pain aux bananes merci », a mentionné un citoyen, clairement abonné aux recettes de Ricardo.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a même fait une acrostiche pour André : « Astucieux, Noble, Drôle, Réservé, Émerveillé… ne sont que quelques mots qui me font penser à toi en cette belle journée. »

La Ville de Québec, de son côté, a rappelé que Laval était un palindrome et écrivant « bonne fête érdnA ! ».

« C’est clair qu’André va être dans les annales de la Ville, a souligné Aimée Dufour-Desrosiers. Faut être capable de rire dans nos communications. »