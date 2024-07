Le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a convenu mercredi à l’unanimité de tenir plusieurs réunions le mois prochain pour enquêter sur l’achat du condo de 9 millions à New York.

Une enquête lancée sur le condo de 9 millions à New York

(Ottawa) Un comité de la Chambre des communes se penchera sur l’achat récent par le gouvernement libéral d’un condo de 9 millions à Manhattan pour loger son consul général à New York.

La Presse Canadienne

Le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a convenu mercredi à l’unanimité de tenir plusieurs réunions le mois prochain pour enquêter sur cet achat.

Il a demandé à Affaires mondiales Canada de fournir une liste des propriétés, y compris les adresses et les prix, qui ont été consultées ou envisagées pour l’achat pour la résidence officielle du consul général à New York.

Il convoque également plusieurs témoins, dont Tom Clark, consul général à New York, le sous-ministre des Affaires mondiales, des représentants du Département des achats et du Conseil du Trésor, ainsi qu’un panel d’agents immobiliers de la ville de New York.

Le comité dit également qu’il appellera la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, à témoigner, si nécessaire.

PHOTO BLAIR GABLE, ARCHIVES REUTERS Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Affaires mondiales Canada a affirmé qu’une ancienne résidence de la ville de New York, achetée en 1961, n’était pas conforme au code et ne répondait plus aux normes du ministère, ce qui a motivé l’achat d’un nouveau condo le mois dernier.

