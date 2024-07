Depuis l’évacuation de Jasper lundi soir en raison des incendies de forêt, plusieurs autres secteurs sont sur le qui-vive. À Canmore, non loin de Calgary, la fumée est omniprésente et les résidants sont « aux aguets » et prêts à évacuer, affirme un Québécois sur place.

« On est tous en état d’alerte. Comme on n’a eu aucune pluie depuis plusieurs semaines, c’est très sec, très chaud en ce moment », affirme Gabriel Daneau, gérant du restaurant Chez François, à Canmore.

Située à trois heures de Jasper, cette ville bordant le parc national de Banff est entourée de plusieurs autres feux, dont celui de la municipalité de Water Valley, qui se trouve à un peu plus d’une heure. Ce feu couvre 85 hectares et est hors de contrôle ; il a d’ailleurs forcé l’évacuation des résidants de la communauté.

La qualité de l’air est clairement touchée partout dans la région. On ne voit plus les montagnes quand on sort de chez nous. Gabriel Daneau

« On le sait que ça peut arriver à tout moment. Ça peut être une étincelle et ça part, à ce stade-ci. Ici, on est entourés d’arbres, avec un environnement géographique qui est très similaire à Jasper », poursuit M. Daneau.

Le restaurateur salue l’effort de solidarité des populations locales. « C’est tellement le fun de voir toute l’entraide sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec leur campeur et qui offrent une place pour dormir, des terrains. Cette fraternité-là, sincèrement, c’est beau », dit-il.

De longs détours

Lundi soir, toutes les personnes présentes dans le vaste parc Jasper –, touristes, randonneurs, campeurs, plaisanciers – ainsi que 4700 résidents de la ville, avaient reçu l’ordre de partir, alors que les incendies de forêt bloquaient les voies d’évacuation à l’est et au sud.

Résultat : de longues files de voitures et de camions se dirigeant vers l’ouest à travers les montagnes jusqu’en Colombie-Britannique, dans l’obscurité et les tourbillons de fumée, de suie et de cendres.

« La nuit va être longue. Soyez en sécurité tout le monde. J’ai quitté ma maison il y a 3 heures et demie. Il est 1 h 25 du matin. Je suis toujours en ville parmi des milliers de personnes qui tentent d’évacuer », avait d’ailleurs écrit sur les réseaux sociaux Estelle Blanchette, une Québécoise installée à Jasper, qui est propriétaire de l’entreprise Jasper Food Tours.

D’après Environnement Canada, le panache de fumée des feux actuels couvre surtout l’Alberta et la Colombie-Britannique, mais il s’étend aussi sur plusieurs autres provinces. « Un panache de fumée peut voyager sur des milliers de kilomètres pour atteindre des régions lointaines, surtout lorsqu’il est propagé en haute altitude », avait expliqué lundi le météorologue Armel Castellan, alors qu’on attendait notamment de la fumée au Québec, dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais et les Laurentides.

PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Une carte du panache de fumée, en date du 24 juillet

Mardi, la Colombie-Britannique avait indiqué qu’elle ne pouvait plus loger les évacués albertains. Des centres d’accueil étaient en cours d’installation mercredi à Grande Prairie, au nord, et à Calgary, au sud.

Plusieurs automobilistes ont donc dû faire d’importants détours en Colombie-Britannique pour revenir en Alberta – soit par Prince George, en se dirigeant vers le nord et l’est jusqu’à Grande Prairie, soit vers le sud, jusqu’à Kamloops, avant de se diriger vers l’est jusqu’à Calgary.

Sur le réseau social X, le parc national de Jasper avait indiqué mardi soir que « cette période est stressante », en remerciant les citoyens de leur patience « face à cette situation complexe et en constante évolution ». « Parcs Canada annulera toutes les réservations de camping prévues d’ici le 6 août, et un remboursement complet sera offert », a assuré la direction.

« Avant la réouverture, tous les campings devront être nettoyés, car la plupart des visiteurs sont partis rapidement. Tout le personnel a été évacué et il faudra du temps pour qu’il puisse revenir, se réinstaller et reprendre le travail », a aussi prévenu l’agence fédérale.

Une mise à jour de la situation devrait être faite ce mercredi, en après-midi.

Avec La Presse Canadienne