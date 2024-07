(Shetland Creek) Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, affirme qu’il est « clair que les changements climatiques arrivent plus rapidement que prévu » alors que la Colombie-Britannique fait face à des tempêtes, du vent, de la foudre et à la sécheresse alors que les équipes luttent contre des centaines d’incendies de forêt.

Brieanna Charlebois La Presse Canadienne

Il affirme que des milliers de coups de foudre provoqués par les récentes tempêtes ont provoqué une augmentation du nombre d’incendies de forêt, même si un certain soulagement est attendu dans la partie nord de la province, où de la pluie et des températures plus fraîches sont prévues.

Le BC Wildfire Service indique dans son rapport publié mercredi qu’une grande partie de la province revient à des températures plus normales, à l’exception du sud-est où des conditions chaudes et sèches persistent. Il note que dès jeudi, les températures seront « les plus fraîches depuis plus d’un mois » partout en Colombie-Britannique.

Il y a plus de 430 incendies actuellement dans la province et 80 % d’entre eux ont été déclenchés par une série d’orages qui ont balayé la province au cours des dernières semaines.

PHOTO BC WILDFIRE, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE Il y a actuellement plus de 430 incendies dans la province.

La ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré qu’environ 550 personnes étaient sous-ordre d’évacuation et 5000 autres en alerte d’évacuation mercredi.

Selon elle, ces chiffres sont actuellement « gérables » pour la province et que même si cela pourrait changer très rapidement, c’est « loin d’être proche » du nombre d’évacuations en 2023.

« Cependant, pour les personnes évacuées, les conséquences sont tout aussi déchirantes lorsque vous êtes loin de chez vous et que vous ne savez pas si votre maison, tous vos biens les plus précieux et vos souvenirs ont survécu », a-t-elle dit mercredi lors d’une conférence de presse.

La Colombie-Britannique a également reçu un afflux de voyageurs en provenance de Jasper, en Alberta, après qu’un incendie a forcé les visiteurs du parc et 4700 résidents à s’échapper de la ville sans préavis lundi.

Mme Ma a indiqué que le seul itinéraire sécuritaire pour les 25 000 évacués était d’emprunter l’autoroute 16 jusqu’en Colombie-Britannique.

« L’Alberta a dirigé les personnes évacuées vers trois centres d’accueil d’urgence, un à Grand Prairie, un à Calgary et un autre à Edmonton », a-t-elle assuré, soulignant que la Colombie-Britannique a travaillé en étroite collaboration avec l’Alberta pour les aider dans leurs efforts d’évacuation.

En Colombie-Britannique, le nombre de personnes en alerte d’évacuation a diminué d’environ 2000 depuis mardi après la levée de l’alerte couvrant Williams Lake. Ce changement est intervenu après que les équipes ont réussi à contenir l’incendie de River Valley qui s’est glissé dans la ville dimanche. Cet incendie est actuellement « contenu ».

Il y a actuellement quatre incendies de forêt importants en Colombie-Britannique, y compris l’incendie « agressif » de Shetland Creek qui a déjà détruit au moins six maisons.

Jeff Walsh, commandant des incidents au sein du BC Wildfire Service, a déclaré que les équipes utilisaient de l’équipement lourd sur les pentes de la montagne au-dessus du pont Spences pour empêcher le feu de se propager vers la communauté du sud de l’intérieur.

Les maisons perdues se trouvaient dans la vallée de Venables, près de Spences Bridge. Colton Davies, du district régional de Thompson-Nicola, affirme qu’ils faisaient partie des 20 bâtiments détruits par l’incendie de Shetland Creek, qui s’étend sur près de 200 kilomètres carrés.

La ministre Ma a déclaré lors de la conférence de presse que la province se concentrait sur la lutte contre les incendies de forêt et sur le retour des personnes en toute sécurité dans leurs communautés. D’ici là, a-t-elle ajouté, la province ne sera pas en mesure d’évaluer les dégâts, mais les districts régionaux pourront divulguer leurs propres informations.

Plusieurs communautés sont sur le chemin d’incendies de forêt en Colombie-Britannique alors que les équipages combattent les feux actifs les plus menaçants. Quelque 60 % des incendies de forêt actuels restent hors de contrôle.

M. Walsh a dit dans une mise à jour vidéo que les conditions chaudes et sèches associées à des rafales ont alimenté un comportement irrégulier et agressif des flammes lors de l’incendie de Shetland Creek, entraînant sa propagation vers le nord.

Le service des incendies de forêt affirme que les personnes utilisant des plans d’eau à proximité d’incendies incontrôlables, comme le lac Shawinigan, adjacent à l’incendie de forêt du lac Old Man sur l’île de Vancouver, ont été priées de « se tenir à l’écart » des avions qui survolent l’eau ou opèrent dans la zone.