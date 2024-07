Les statistiques sur les incendies de forêt en Colombie-Britannique ne cessent d’augmenter : plus de 400 incendies, des dizaines de milliers de coups de foudre et la perte d’au moins six maisons sont rapportés.

La Presse Canadienne

Les maisons se trouvaient dans la vallée de Venables. Colton Davies, responsable des communications du district régional de Thompson-Nicola, affirme qu’elles faisaient partie des 20 bâtiments détruits par l’incendie de forêt de Shetland Creek.

Le BC Wildfire Service affirme que les orages récents ont provoqué 58 000 éclairs et qu’il s’attend à de nouveaux départs de feux au cours des prochains jours.

Plus de 80 % des incendies de forêt actuels ont été déclenchés par la foudre et environ les deux tiers des incendies restent hors de contrôle.

PHOTO BC WILDFIRE, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE

Le service de lutte contre les incendies de forêt affirme que des avions et des hélicoptères locaux ainsi que des avions du Yukon, de l’Ontario, du Québec et de l’Alaska se sont joints à la lutte contre les incendies, avec près de 100 missions d’avions-citernes du 18 au 21 juillet, larguant 5,4 millions de litres de produit extincteur.

Les personnes utilisant des plans d’eau à proximité d’incendies incontrôlables, tels que le lac Shawnigan, adjacent à l’incendie de forêt du lac Old Man, sur l’île de Vancouver, ont été averties de « se tenir à l’écart » des aéronefs qui survolent l’eau ou qui opèrent autrement dans la région.

Le ministère de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique indique qu’environ 470 propriétés ont reçu l’ordre d’être évacuées, tandis que 3100 autres propriétés sont en alerte.