Incendies de forêt en Alberta De nombreux Québécois en état d’alerte

Deux jours après l’évacuation de Jasper, les incendies de forêt au sud et au nord de la ville progressaient toujours, mercredi. Plusieurs autres secteurs sont d’ailleurs sur le qui-vive. À Canmore, non loin de Calgary, la fumée est omniprésente et les résidants sont « aux aguets » et prêts à évacuer, affirme un Québécois sur place.