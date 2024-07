Une alerte de tornade est en vigueur dans le sud-ouest du Québec, mercredi.

Les secteurs de Lachute et Saint-Jérôme sont invités à prendre des précautions devant l’arrivée « d’un orage violent produisant possiblement une tornade ».

« Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles », prévient le gouvernement dans une alerte envoyée mercredi en début d’après-midi.

Une veille d’orage violent a aussi été émise dans le reste du sud de la province.

« Cet après-midi, les conditions seront propices à la formation d’orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Il y a aussi un risque de tornade », indique Environnement Canada.

En cas d’alerte de tornade, l’agence météorologique recommande de rentrer à l’intérieur et d’attendre dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs.

« Si vous entendez un bruit de grondement ou si vous voyez un nuage en entonnoir, des débris tourbillonnant près du sol ou volant dans les airs, ou tout phénomène météorologique menaçant qui s’approche, abritez-vous immédiatement », prévient-on.

Finalement, une alerte de vents violents est en vigueur certains secteurs du Nunavik. À Salluit, des rafales pouvant atteindre 100 km/h pourraient causer des blessures ou des dommages.