Le Conseil de presse maintient sa décision de retenir 3 des 11 griefs déposés contre La Presse et la station radiophonique 98,5 FM pour une enquête commune qui revisitait l’affaire Julien Lacroix dans la foulée du mouvement #metoo.

La Presse

La Presse avait porté la décision en appel en janvier dernier. « Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance concernant les griefs d’information incomplète, de manque d’équilibre et d’apparence de conflit d’intérêts », peut-on lire dans la décision de première instance publiée en mai.

Le reportage de La Presse intitulé « L’affaire Julien Lacroix, deux ans plus tard – Des cicatrices et des regrets » et la série balado en quatre épisodes du 98,5 FM intitulée Affaire Julien Lacroix : 2 ans plus tard ont été publiés le 16 novembre 2022.

L’article et la série balado présentaient les témoignages de certaines des femmes qui avaient dénoncé les agissements de l’humoriste Julien Lacroix dans un article publié dans le quotidien Le Devoir en 2020. L’une des deux plaignantes est la journaliste Améli Pineda, qui avait mené cette enquête.

Huit griefs rejetés

Dans la décision de première instance, rendue publique en novembre 2023, le Conseil de presse a rejeté huit griefs.

Il a toutefois retenu un grief d’« informations incomplètes » pour avoir omis d’exposer toutes les raisons pour lesquelles Le Devoir avait refusé d’accorder une entrevue aux journalistes Isabelle Hachey et Marie-Ève Tremblay.

Le Conseil de presse a aussi retenu un grief de « manque d’équilibre » pour ne pas avoir « présenté une juste pondération de la perspective du Devoir dans cette affaire ».

Le Conseil de presse a blâmé les journalistes Isabelle Hachey et Marie-Ève Tremblay, ainsi que La Presse et le 98,5 FM, en ce sens.

Le Conseil de presse a aussi retenu un grief d’« apparence de conflit d’intérêts » contre La Presse, le 98,5 FM et Marie-Ève Tremblay. Durant plusieurs années, la journaliste a attribué des mentions « J’aime » à des statuts sur les réseaux sociaux de la conjointe de Julien Lacroix, Maude Sabbagh, qui portaient sur sa vie privée.

« Nous demeurons persuadés de la rigueur de la démarche journalistique de notre journaliste et de La Presse, a commenté le vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse, François Cardinal. Nous maintenons que celle-ci était conforme aux normes et pratiques journalistiques bien établies et que le Conseil de presse crée de dangereux précédents qui mineront la capacité de l’ensemble des journalistes québécois de réaliser et de publier des enquêtes sur des sujets d’intérêt public. »