Alberta Les évacués de Jasper doivent faire demi-tour et rentrer

(Edmonton) Des milliers de personnes qui avaient fui lundi soir le parc national Jasper, en Alberta, à cause des incendies de forêt et qui se dirigeaient vers la Colombie-Britannique voisine ont été contraintes mardi de faire demi-tour et de trouver un refuge dans leur province.