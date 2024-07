Le BC Wildfire Service affirme qu’un changement important dans les conditions météorologiques pourrait intensifier l’activité des incendies de forêt en Colombie-Britannique, alors qu’Environnement Canada a diffusé une mise en garde contre des orages violents dans plusieurs régions de la province, après des semaines de conditions chaudes et sèches.

La Presse Canadienne

Le service indique qu’il y a eu des milliers de coups de foudre au cours de la fin de semaine dans le nord de la province, et que d’autres éclairs sont à venir dans plusieurs régions, avec de violentes tempêtes pouvant apporter des rafales, des grêlons de la taille d’une pièce de cinq cents et de fortes averses.

Le service indique que des conditions chaudes et sèches persistent dans le sud de la province, avec plus de 350 incendies en Colombie-Britannique, dont quatre sont classés comme « incendies de forêt à surveiller ».

Environnement Canada affirme que des avertissements de chaleur resteront en vigueur pour un certain nombre de communautés où les températures diurnes ont oscillé au-dessus de 30 degrés, et ce, même si les températures devraient s’atténuer au cours des prochains jours.

Le ministère provincial des Transports encourage également les citoyens à éviter les voyages non essentiels vers l’Intérieur en raison de l’augmentation des incendies de forêt.

Le ministère affirme que les personnes qui doivent s’y rendre en voiture doivent le faire avec suffisamment d’essence, de nourriture, d’eau et de fournitures d’urgence et se préparer aux fermetures de routes et aux retards dus aux incendies à proximité des autoroutes.