(Vancouver) Barkerville, ville de la ruée vers l’or en Colombie-Britannique, est inondée, à la fois par les pluies nocturnes et par les arroseurs qui aspergent ses bâtiments en bois, certains vieux de plus de 150 ans.

Brianna Charlebois et Chuck Chiang La Presse Canadienne

Cela fait partie d’un effort visant à sauver le parc historique, l’une des principales attractions touristiques de la région de Cariboo, des flammes de l’incendie de forêt d’Antler Creek qui brûle de manière incontrôlable à environ trois kilomètres de là, a résumé Stewart Cawood, responsable de la programmation publique et des médias de Barkerville.

« Aujourd’hui, la situation s’annonce meilleure avec la pluie que nous avons eue pendant la nuit, mais comme […] les incendies sont imprévisibles, même avec toutes ces mesures de protection en place, nous craignons absolument de perdre la ville », a-t-il expliqué.

Les tempêtes qui ont inondé la région sont un mal pour un bien, inondant la ville, mais apportant également des éclairs qui, selon le BC Wildfire Service, pourraient provoquer une nouvelle explosion d’incendies de forêt dans le nord et dans certaines parties du sud après des semaines de temps chaud et sec.

La foudre est à l’origine de la grande majorité des incendies actifs en Colombie-Britannique. Un bulletin du service indique que la province a reçu plus de 38 000 éclairs lundi. Le nombre d’incendies actifs dans la province a dépassé les 400 mardi, avec plus de 100 nouveaux incendies détectés au cours des dernières 24 heures.

Dans la région de Thompson-Nicola, il a été confirmé que l’incendie de Shetland Creek, qui s’étendait sur près de 200 kilomètres carrés, avait détruit plus de 20 structures dans la vallée de Venables, où il est devenu incontrôlable.

PHOTO BC WILDFIRE SERVICE, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE L’incendie de forêt de Shetland Creek

Colton Davies, responsable de l’information du centre des opérations d’urgence du district, a déclaré que cela incluait six résidences principales.

Les incendies de Shetland Creek et d’Antler Creek font partie des quatre « incendies de forêt importants » en Colombie-Britannique, ce qui signifie qu’ils constituent une menace pour la vie ou les biens ou qu’ils sont très visibles.

« Chaque goutte aide »

L’incendie d’Antler Creek, qui s’étend sur 34 kilomètres carrés, a été la cause dimanche d’un ordre d’évacuation pour Barkerville, le parc provincial Bowron Lake et la communauté de Wells, en Colombie-Britannique.

M. Cawood a déclaré que tous les visiteurs, le personnel non essentiel et les animaux – y compris un chat, des chevaux, des chèvres et des poulets – avaient été évacués de Barkerville avant que l’ordre ne soit donné dimanche.

Il a ajouté que seules les équipes de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique et le personnel spécialement formé sont restés dans la ville, qui a été fondée en 1862 lorsque le prospecteur William Barker a trouvé de l’or. Le site web de la ville indique qu’elle compte plus de 125 bâtiments patrimoniaux et qu’elle a été déclarée lieu historique national du Canada en 1924.

Barkerville fut détruite par un incendie en 1868 avant d’être reconstruite. Ses protecteurs font ce qu’ils peuvent pour éviter que cela ne se reproduise, affirmant sur la page Facebook de la Ville que « chaque goutte aide » dans la tentative de la maintenir humide et sûre.

« Les systèmes d’arrosage fonctionnent dans toute la ville, donc la ville est humide en ce moment », a témoigné M. Cawood.

Inquiétudes

Le nombre d’incendies de forêt en Colombie-Britannique a explosé. Il y en avait moins de 100 il y a deux semaines.

La mairesse de Silverton, en Colombie-Britannique, Tanya Gordon, a déclaré que les conditions météorologiques avaient dissipé la fumée près du village de Central Kootenay, mais que cela avait ajouté à l’anxiété des résidents, car les gens peuvent maintenant facilement voir les incendies d’Aylwin et de Komondo Creek brûler juste au sud de la communauté.

Mme Gordon a indiqué que le village n’avait reçu aucune mise à jour du service de lutte contre les incendies de forêt sur l’état des incendies et que les résidents étaient « anxieux », car l’autoroute 6 en direction sud hors de la ville a été fermée.

« La fumée s’est dissipée et elle devient plus réelle », a avancé Mme Gordon. « Quelque chose comme ça ne s’est pas produit (à Silverton) depuis longtemps. »

Elle a déclaré que les résidents étaient également inquiets à propos d’un certain nombre d’incendies plus au nord sur l’autoroute 6, la seule route importante pour sortir de la communauté.

Autres incendies

Le ministère des Transports décourage les déplacements non essentiels vers et à l’intérieur des zones d’incendies de forêt, afin de réduire la congestion routière associée aux évacuations.

Des incendies à proximité ont forcé la fermeture de l’autoroute 1 au sud de Cache Creek, de l’autoroute 26 près de Wells et Barkerville et de l’autoroute 6 au sud de Silverton.

Une alerte d’évacuation est entre-temps en vigueur pour les propriétés du côté ouest de Williams Lake, où les équipes ont empêché un incendie rapide de progresser plus loin dans la communauté du centre de l’intérieur après avoir détruit des structures dans une zone industrielle. L’incendie de River Valley est désormais classé comme « en cours ».

PHOTO SPENCER STRATTON, ARCHIVES FOURNIE PAR REUTERS Un violent incendie de forêt à Williams Lake, le 21 juillet dernier.

Environnement Canada a diffusé des avertissements de pluie pour certaines parties du nord-ouest de la Colombie-Britannique, tandis que le service des incendies de forêt affirme que les averses pourraient être accompagnées de grêle et de vents irréguliers susceptibles d’attiser les incendies et d’affecter la lutte aérienne contre les incendies et l’accès aux chemins de terre.

Les avertissements de chaleur qui couvraient certaines parties de la province pendant des semaines ont été levés et remplacés par des avertissements spéciaux sur la qualité de l’air en raison de la fumée des incendies de forêt s’étendant sur toute la longueur de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta.