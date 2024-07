(Edmonton) Un incendie de forêt a éclaté dans le parc national Jasper lundi soir, obligeant tous les visiteurs du parc ainsi que les 4700 résidants de la ville de Jasper à fuir vers l’ouest sans préavis sur les routes de montagne, dans l’obscurité, la suie et les cendres.

Dean Bennett et David Boles La Presse Canadienne

Des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient une longue file de voitures et de camions se dirigeant pare-chocs contre pare-chocs, alors que le ciel nocturne s’assombrissait.

Ils ont dû se déplacer vers l’ouest, en direction de la Colombie-Britannique, parce qu’ils ne pouvaient pas aller vers l’est – la route principale menant à Edmonton étant bloquée à cause d’un incendie de forêt.

L’incendie s’est déclaré sans préavis, obligeant les responsables du parc et de la ville à se démener pour éliminer les embouteillages, trouver du carburant pour les véhicules, ainsi qu’aider les personnes vulnérables à se mettre en sécurité tout en mobilisant des ressources pour lutter contre les incendies.

« Tout le monde à Jasper doit évacuer maintenant », a déclaré le gouvernement de l’Alberta dans une alerte d’urgence peu après 22 h.

Alberta Emergency Alert avait initialement dit que les résidants avaient dû fuir parce que l’incendie se déroulait à cinq heures de la ville de Jasper, mais une heure plus tard, ils ont corrigé cela en disant que les gens avaient cinq heures pour partir, ce qui signifie qu’ils devaient quitter à 3 h, heure locale, mardi.

Il a été demandé aux conducteurs de ralentir et de se rendre visibles compte tenu de la fumée et des cendres.

Les évacués ont été invités à se diriger vers l’ouest sur l’autoroute 16 – l’artère est-ouest traversant le parc national – et à emporter avec eux leurs documents importants, leurs animaux de compagnie, leurs médicaments et toute autre fourniture d’urgence.

Ceux qui n’avaient pas de transport ont été invités à se rendre au Jasper Activity Centre, au Forest Park Hotel ou au Maligne Lodge.

Les responsables de la ville de Jasper et Parcs Canada ont déclaré qu’ils se précipitaient pour rattraper leur retard et résoudre de multiples problèmes logistiques, notamment les embouteillages à l’extérieur de la ville et la recherche d’un endroit où aller.

« Nous travaillons avec le gouvernement de l’Alberta pour établir un centre d’accueil dans une grande ville », ont-ils affirmé dans une publication sur Facebook.

« Si vous pouvez trouver un terrain de camping ou un hôtel pour passer la nuit, ou de la famille ou des amis où vous pouvez passer la nuit, faites-le. »

Plus tôt lundi soir, des flammes ont fermé la route 16 à l’est de la ville de Jasper alors que les équipes luttaient contre un incendie de forêt à neuf kilomètres au nord-est.

Mobilisation en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, la province s’est démenée pour trouver un logement aux évacués.

« La Colombie-Britannique fera tout son possible pour fournir un refuge sûr aux évacués de Jasper, et nous travaillerons aussi rapidement que possible pour coordonner les itinéraires et organiser les communautés d’accueil de notre côté de la frontière », a indiqué Bowinn Ma, la ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, dans une publication sur le réseau social X.

Le village de Valemount, juste de l’autre côté de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta, a ouvert sa salle communautaire pour accueillir les évacués, avec un espace limité pour l’hébergement pour la nuit.

« Nous pouvons leur donner de l’eau, éventuellement des collations, a déclaré Anne Yanciw, directrice générale du village. Pour ceux qui ont été évacués de chez eux, nous pouvons leur donner des bons pour un logement et des bons pour de la nourriture. »

L’autoroute 93, la route panoramique nord-sud du parc national, a également été fermée.

Les déplacements n’étaient pas recommandés à l’ouest de Hinton, en Alberta, qui se trouve juste à l’est du parc national.

« Veuillez éviter la zone du parc national Jasper le long de l’autoroute 16 et permettre aux premiers intervenants de faire leur travail en toute sécurité », a demandé la Gendarmerie royale du Canada dans un communiqué de presse.

Parcs Canada a déclaré que des évacuations avaient déjà eu lieu dans de nombreux terrains de camping, ainsi qu’à l’auberge Athabasca et au Palisades Stewardship and Education Centre.

« Parcs Canada réagit aux multiples déclenchements d’incendies de forêt. Il s’agit d’une situation évolutive et dynamique », a affirmé l’organisation.

Le parc national Jasper est le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. Il abrite des terrains de camping et un vaste réseau de sentiers.

Les incendies de Jasper sont l’un des nombreux incendies qui se sont déclarés dans toute l’Alberta et qui ont déjà contraint 7500 personnes supplémentaires à fuir dans une série de communautés isolées.

La province est en proie à une chaleur étouffante depuis des jours, avec des températures de plus de 30 °C.

Dans l’extrême nord, les trois communautés qui composent la nation crie de Little Red River – John D’Or Prairie, Fox Lake et Garden River – sont restées sous ordre d’évacuation alors que le complexe d’incendies de forêt incontrôlable de Semo brûlait à proximité. Sa superficie est estimée à plus de 960 kilomètres carrés.

Les résidants des communautés nordiques de Chipewyan Lake et de Janvier 194 ont également reçu l’ordre de partir.

Plus de 160 incendies de forêt brûlaient partout en Alberta.

Avec des informations de Rob Drinkwater et de Curtis Ng, à Edmonton