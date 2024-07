Les évacués de Jasper doivent faire demi-tour et rentrer

(Edmonton) Des milliers de personnes qui avaient fui lundi soir le parc national Jasper, en Alberta, à cause des incendies de forêt et qui se dirigeaient vers la Colombie-Britannique voisine ont été contraintes mardi de faire demi-tour et de trouver un refuge dans leur province.

Lisa Johnson La Presse Canadienne

Les autorités albertaines ont expliqué mardi que la Colombie-Britannique en avait déjà plein les bras avec ses propres incendies de forêt et ses évacuations.

Toutes les personnes présentes dans le vaste parc Jasper – touristes, randonneurs, campeurs, plaisanciers – ainsi que 4700 résidents de la ville ont reçu l’ordre de partir tard lundi soir, alors que les incendies de forêt bloquaient les voies d’évacuation à l’est et au sud.

Le résultat a été une longue file lente de voitures et de camions se dirigeant vers l’ouest à travers les montagnes jusqu’en Colombie-Britannique, dans l’obscurité et les tourbillons de fumée, de suie et de cendres.

Mais Stephen Lacroix, directeur général de l’Agence des mesures d’urgence de l’Alberta, a déclaré aux journalistes mardi lors d’une visioconférence que la Colombie-Britannique ne pouvait plus loger les évacués albertains.

Le ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, Mike Ellis, a déclaré que des centres d’accueil étaient en cours d’installation à Grande Prairie, au nord, et à Calgary, au sud.

M. Ellis a demandé aux évacués de faire d’énormes détours en Colombie-Britannique pour revenir en Alberta – soit par Prince George, en se dirigeant vers le nord et l’est jusqu’à Grande Prairie, soit vers le sud, jusqu’à Kamloops, avant de se diriger vers l’est jusqu’à Calgary.

« Un incendie se trouve à environ 12 km au sud de Jasper, des deux côtés de la rivière (Athabasca), et le vent pourrait envenimer la situation, a déclaré le ministre Ellis aux journalistes. C’est une période difficile pour toutes les personnes touchées. »

« Du monde partout »

De nombreuses personnes évacuées lundi soir avaient cherché refuge pour la nuit à Valemount, en Colombie-Britannique, une petite ville d’un millier d’habitants située à environ 120 km à l’ouest de Jasper.

« La municipalité est plutôt remplie », a déclaré l’administratrice de la Ville, Anne Yanciw, en entrevue. Chaque stationnement, boulevard, bord de route, champ […] tout ce qui semble pouvoir accueillir un véhicule est pris. »

Certains évacués ont passé la nuit sur le sol de l’aréna local. D’autres logeaient à la Légion canadienne. Une église locale servait un petit-déjeuner composé de crêpes tandis que des boissons, des collations, des informations et un répit étaient offerts à la salle communautaire et au centre de visiteurs de Valemount.

Mme Yanciw a déclaré que la plupart des voyageurs commençaient à emprunter à nouveau la route enfumée – lentement, mais sans incident. « Nous espérons que la plupart d’entre eux retrouveront le long chemin du retour vers l’Alberta. »

Les pompiers ont déclaré que les conditions venteuses prévues devraient faire de mardi une journée difficile pour les équipes en Alberta. La province est en proie à une vague de chaleur écrasante depuis des jours, avec des températures de plus de 30 degrés Celsius.

On signalait 170 incendies de forêt en Alberta, dont 56 n’étaient pas maîtrisés. Il y a une interdiction de faire des feux à l’échelle de la province dans la zone de protection forestière.

Le gouvernement estime que 17 500 Albertains ont dû quitter leur domicile à cause de l’incendie de Jasper ainsi que de ceux qui menaçaient des communautés éloignées du nord de la province.

Lundi soir, des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont mis en lumière un cortège nocturne de voitures et de camions, pare-chocs contre pare-chocs, phares allumés, feux arrière rouges allumés, voitures avançant, s’arrêtant, démarrant, se traînant à travers des vrilles tourbillonnantes de fumée âcre vers la Colombie-Britannique.

« La fumée est assez épaisse. Nous avons des masques dans la voiture », a raconté Carolyn Campbell, d’Edmonton, lors d’un entretien téléphonique depuis son véhicule.

Mme Campbell a rapporté qu’elle avait mis des heures pour parcourir seulement sept kilomètres. Elle a dit qu’ils avaient assez d’essence, mais qu’elle s’inquiétait pour les autres qui ont fui avec peu d’essence dans le réservoir.

Des accès coupés

Le lotissement urbain de Jasper et la principale artère est-ouest du parc, la route 16, ont été pris dans une tenaille de flammes. Des incendies menaçant depuis le nord-est ont coupé l’accès à la route vers l’est jusqu’à Edmonton.

Un autre incendie venant du sud a forcé la fermeture de l’axe nord-sud de la promenade des Glaciers, ce qui ne laissait qu’une seule route ouverte, vers l’ouest, jusqu’en Colombie-Britannique.

La municipalité de Jasper et le parc national Jasper ont annoncé mardi matin dans une alerte d’urgence mise à jour que l’évacuation de la ville et du parc « progressait bien » et que les gens devraient continuer de suivre les directives puisque la majorité de la circulation est dirigée vers l’ouest sur la route 16.

« Seulement lorsque les conditions d’incendie en bordure de route le permettront, de petits groupes de véhicules escortés seront dirigés vers l’est sur la route 16 », ont indiqué les responsables de la Ville et du parc.

Le parc national Jasper est le plus grand des Rocheuses canadiennes. Il abrite des terrains de camping, des rivières et des lacs pittoresques ainsi qu’un vaste réseau de sentiers de randonnée.

Les incendies en Alberta ont déjà forcé 7500 autres personnes à fuir dans une série de localités éloignées.