La plupart des nouvelles exigences auxquelles auraient dû se plier les propriétaires de chiens désireux de traverser la frontière ont finalement été abandonnées par les autorités américaines.

Elles avaient annoncé au mois de mai que les chiens qui voudraient entrer aux États-Unis allaient devoir être âgés de plus de six mois, et être micropucés, à partir du 1er août.

Les propriétaires allaient aussi devoir remplir plusieurs formulaires, selon le statut de vaccination du chien contre la rage et s’il a voyagé ailleurs. Ces nouvelles mesures devaient être mises en place pour prévenir la rage canine aux États-Unis.

Or, les autorités américaines ont décidé d’annuler cette nouvelle réglementation pour les chiens en provenance de pays où ce risque est faible.

À compter du 1er août, il faudra donc seulement que les chiens aient plus de six mois, soient micropucés et soient demeurés pendant les six derniers mois dans un pays où le risque de rage canine est faible ou nul (comme le Canada), avant de passer la frontière.

Un petit formulaire devra aussi être rempli par le propriétaire du chien avant de passer la douane, mais il sera valable pour six mois et pour plusieurs entrées aux États-Unis, à moins d’avoir visité entre-temps un pays à haut risque de rage canine.

