Si beaucoup passent leurs vacances à l’extérieur du pays, bien d’autres ne regrettent pas d’être restés à Montréal, alors que la métropole revêt un tout autre visage et que les vacances de la construction viennent tout juste de commencer.

Avec des températures avoisinant les 30 °C, il règne plus que jamais un sentiment de vacances dans la métropole. Familles, amis et visiteurs de partout au Québec sont venus profiter des attractions qu’offre Montréal.

C’est l’effervescence ce samedi après-midi à l’entrée de La Ronde. Les visiteurs affluent pour profiter des attractions du parc en cette journée ensoleillée.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Irika Beaulieu-Harris et Émilie Corriveau

Émilie Corriveau et Irika Beaulieu-Harris sont venues tout droit de Huntingdon pour passer une partie de leur journée au parc d’attractions.

« [L’été, ici], c’est surtout la culture du Québec. Il y a La Ronde, le Biodôme ou encore le Casino, dit Irika Beaulieu-Harris. On a de belles plages et de beaux paysages à Montréal. »

Bien qu’elles reconnaissent que l’augmentation du coût de la vie a été un facteur dans la planification de leurs vacances, c’est bien leur amour du Québec qui les a fait rester dans la belle province cet été.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Jessica Roy et Antonio Torres

Pour Antonio Torres et Jessica Roy, les vacances au Québec riment avec « flexibilité ». Pour ce couple de Repentigny, les vacances à la maison sont non pas une « privation », mais bien un choix pour s’accorder plus de légèreté tout au long de la période estivale.

« C’est le plaisir de faire des activités et de pouvoir rester dans le confort de chez soi en même temps, explique Jessica Roy. Un voyage à l’extérieur [du pays], c’est quelque chose qui doit être super planifié. Moi, je préfère quelque chose au jour le jour et en improvisant. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Nick Krajewski, Peter Chen et Matthew Woo

Comme chaque année depuis le secondaire, Nick Krajewski, Peter Chen et Matthew Woo profitent ensemble de l’été en parcourant en tous sens l’île de Montréal. Cette année, pour la première fois, ils se sont tous les trois donné rendez-vous au parc Jean-Drapeau sur l’île Notre-Dame pour rouler sur le circuit Gilles-Villeneuve avec leurs vélos.

« Il y a plein de gens qui se baladent partout et tout le monde est de bonne humeur, alors c’est vraiment plus facile de parler avec des gens, explique Nick Krajewski. L’année dernière, nous sommes allés en Europe pour trois semaines, et tout le long, je me suis dit que j’aurais préféré être ici. »

« Il y a tellement à explorer ici, même si on est né ici, il y a toujours des choses à découvrir à Montréal ou au Québec », ajoute Matthew Woo.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Addi Bailey et Drake Tyler

Pour Addi Bailey et Drake Tyler, « la beauté de la ville ressort » au moment de l’été, notamment grâce aux multiples festivités qui ont lieu aux quatre coins de la métropole.

« Il y a tellement d’évènements et de festivals que tu peux facilement et totalement t’immerger dans la culture et le fun de la ville, explique Drake Tyler. C’est vraiment une ville très entraînante et je me sens super chanceux d’y vivre. »

Un moment propice pour entrer en grève

Pendant ce temps-là, le refrain du célèbre hymne de la Résistance Bella ciao résonne aux abords de l’Hôtel Bonaventure au cœur du centre-ville, où plus d’une centaine d’employés ont décidé de se mettre en grève pour 24 heures. Face à des négociations qui « n’avancent pas du tout » avec l’employeur, les employés ont décidé de faire grève alors que l’hôtel est rempli de vacanciers.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les employés de l’hôtel Bonaventure ont piqueté devant l’édifice

« On ne peut pas faire ça quand l’hôtel est vide, mais aujourd’hui, l’hôtel est très occupé, explique le vice-président du syndicat Bonaventure, Donald Agostinho. On a fait ça aujourd’hui, afin d’avoir plus de visibilité auprès de la clientèle et des boss. » Les employés espèrent ainsi voir leurs conditions de travail s’améliorer et obtenir l’augmentation de 36 % sur quatre ans qu’ils ont réclamée afin de faire face à la hausse du « coût de la vie ».