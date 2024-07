Le coup d’envoi des vacances de la construction a causé un grand achalandage à la douane, samedi matin. Tout comme vendredi, des temps d’attentes étaient à prévoir.

Vers 7 h, les vacanciers devaient attendre 45 minutes au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, soit plus du double de l’attente habituelle, selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Deux heures plus tard, cette estimation avait baissé de moitié.

La congestion s’est aussi fait ressentir à Saint-Armand, où les vacanciers ont dû attendre en moyenne 45 minutes avant de traverser la frontière, en début de matinée. Vers 9 h, il fallait encore prévoir au moins 30 minutes pour passer la douane.

À Stanstead, les automobilistes pouvaient s’attendre à patienter pendant une trentaine de minutes au poste frontalier, entre 6 h et 8 h. Le temps d’attente estimé s’est toutefois réduit à une quinzaine de minutes, vers 9 h.

Consultez le tableau des temps d’attente à la douane (en anglais).