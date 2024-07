Originaire d'Asie, un pygargue empereur de passage au Canada attire les foules

Hélène Choquette Collaboration spéciale

C’est le troisième été consécutif qu’un pygargue empereur élit domicile à Terre-Neuve, à plus de 9000 kilomètres de son habitat habituel. L’impressionnant rapace originaire d’Asie est une véritable attraction touristique dans le village côtier de Trinity.

À l’été 2022, Bob Bartlett, skipper et fondateur de Trinity Eco Tours, est le premier à observer l’oiseau dans la baie de Trinity. « Je n’avais jamais vu un oiseau aussi gros. J’ai publié sa photo sur les réseaux sociaux. » Sa publication, relayée sur les pages Stellar’s Sea Eagle in Canada et Maine (and beyond) Stellar’s Sea Eagle, qui ont un peu plus de 16 000 membres sur Facebook, est devenue virale. « Le téléphone ne dérougissait pas. Les gens voulaient savoir s’il était toujours là. Le premier touriste à venir pour le photographier était québécois. Il était prêt à payer cher pour que je l’emmène à lui. Je le trouvais fou de vouloir débourser une telle somme pour voir un oiseau. »

C’est que l’habitat du pygargue empereur s’étend normalement de l’est de la Russie au nord du Japon. À l’été 2020, l’oiseau a pour la première fois été observé en Alaska. Depuis, des milliers d’internautes suivent sa trajectoire du Texas à la Gaspésie en passant par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Maine, le Massachusetts et Terre-Neuve. Avec son gros bec orangé et de larges épaulettes blanches sur ses ailes d’une envergure de deux mètres et demi, il se distingue facilement du pygargue à tête blanche, son cousin nord-américain. Estimant qu’il reste au plus 4760 individus, l’organisme Birdlife International lui a attribué le statut d’espèce vulnérable.

PHOTO HÉLÈNE CHOQUETTE, COLLABORATION SPÉCIALE Avec son gros bec orangé et de larges épaulettes blanches sur ses ailes d’une envergure de deux mètres et demi, le pygargue empereur se distingue facilement du pygargue à tête blanche.

À la recherche de nouveaux territoires

Selon Alexander Lees, professeur en biodiversité à l’Université Manchester Metropolitan et auteur de Vagrancy in Birds (Princeton Press University, 2022), la présence de ce dernier en Amérique du Nord s’expliquerait par l’habitude qu’ont les juvéniles de se disperser, à la recherche de nouveaux territoires propices à l’alimentation et à la reproduction. Bien que les changements climatiques affectent la migration de certains oiseaux, Alexander Lees ne croit pas que ce soit le cas pour le pygargue empereur.

« Ce qui est inusité, c’est que celui-ci soit descendu jusqu’au Texas pour ensuite remonter vers la côte atlantique. Il pourrait bien être à la recherche de congénères ou de bons sites de pêche », affirme Alexander Lees.

À l’été 2023, une spatule rosée a aussi été observée dans le Bas-Saint-Laurent. Comme pour le pygargue empereur, des centaines de personnes se sont rendues dans la région pour l’observer. C’est qu’il est désormais facile de suivre l’actualité aviaire sur des groupes en ligne et sur des applications de sciences collectives. QuébecOiseaux héberge la « page des oiseaux rares du Québec ».

Son directeur général, Jean-Sébastien Guénette, rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, il fallait être membre d’un club d’ornithologie pour être informé de la présence d’un oiseau rare. Si la technologie contribue à démocratiser le loisir ornithologique, « les amateurs, laissés à eux-mêmes, ne connaissent pas toujours les bonnes pratiques à adopter. Plusieurs applications masquent la localisation précise de certains oiseaux rares afin d’éviter les attroupements susceptibles de les déranger. Sensibiliser les ornithologues amateurs aux bonnes pratiques, c’est l’un de nos défis », affirme Jean-Sébastien Guénette.

Depuis l’arrivée du pygargue empereur dans la baie de Trinity, on vient d’aussi loin que de la Suisse et de l’Allemagne pour l’observer. À Trinity, qui compte 1650 habitants, les boutiques d’artisanat et les restaurants font de bonnes affaires. Selon une étude de l’Université Southern Illinois publiée en 2023, entre 2115 et 2645 personnes auraient convergé vers la côte est américaine pour observer le pygargue empereur entre décembre 2021 et janvier 2022. Ces personnes auraient dépensé au total entre 584 373 $ et 731 809 $ US, en incluant le coût de leur déplacement.

Comme c’est le troisième été consécutif que le pygargue empereur passe dans la baie de Trinity, les spécialistes croient qu’il pourrait bien y revenir jusqu’à la fin de sa vie. Les eaux poissonneuses de Terre-Neuve et les nombreuses baies accessibles uniquement par bateau pourraient bien être un endroit idéal. En juin dernier, le rapace a été aperçu transportant des branches comme s’il voulait faire un nid. Alexander Lees croit que, « seul de son espèce, il pourrait bien se reproduire avec un pygargue à tête blanche, comme ce fut le cas à Juneau en Alaska en 2004, et donner naissance à une génération de pygargues hybrides ». Chose certaine, l’empereur de Terre-Neuve n’a pas fini de faire parler de lui.