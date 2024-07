Vanessa Gohier et David Dumaresq avec leur fille Tessa et leur « filleul » Bruno

Manuel Fernandez est heureux de recevoir les « parrains et marraines » de ses deux fils et d’ainsi les remercier de leur engagement bénévole.

Parents de deux adultes vivant avec une déficience intellectuelle, Maria et Manuel Fernandez reçoivent les « parrains et marraines » – bénévoles chez Parrainage civique Montréal – de leurs fils ainsi que leurs familles pour fêter la Saint-Jean à la portugaise avec un BBQ de sardines.

La solitude de leur voisin de table les a bouleversés. Sa vulnérabilité aussi.

David Dumaresq et Vanessa Gohier brunchaient en amoureux au restaurant quand le jeune déficient intellectuel s’est mis à leur parler. « Il était tellement attachant », se souvient la jeune professionnelle qui travaille en architecture.

Le jeune homme est parti en oubliant de payer. Le couple de Laval a offert à la serveuse de régler sa facture. Son élan de générosité aurait pu s’arrêter là.

La scène a marqué le couple au point où il a décidé de « parrainer » un adulte vivant avec une déficience intellectuelle.

« Ça a été l’élément déclencheur, mais on avait déjà cette sensibilité-là, raconte Vanessa. Moi, j’avais une amie trisomique au primaire et David a une cousine qui est autiste. »

Alors dans la mi-vingtaine, le couple avait peu de responsabilités – il résidait encore chez les parents de Vanessa – et beaucoup de temps libre. David et Vanessa sont ainsi devenus parrain et marraine de Bruno, un Montréalais dans la jeune trentaine vivant avec une déficience intellectuelle.

Cinq ans, une maison, deux emplois exigeants et un bébé plus tard, les jeunes professionnels sont toujours dans la vie de Bruno.

Pas question de rompre leur engagement, malgré leur horaire chargé.

CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE David Dumaresq et Vanessa Gohier sont bénévoles chez Parrainage civique Montréal depuis cinq ans maintenant. Ils ont désormais une fillette, Tessa, qui « adore » le filleul de ses parents, Bruno.

« On vit dans un monde qui va tellement vite, raconte la mère de famille. Bruno nous ramène à l’essentiel ; il nous rappelle que le bonheur réside dans des choses simples, des moments partagés. »

« Sa bonne humeur est contagieuse », ajoute David.

Bénévoles recherchés

L’organisme Parrainage civique Montréal, qui existe depuis 1979, a aujourd’hui un « besoin urgent » de nouveaux bénévoles.

Sa mission est de soutenir l’intégration sociale d’adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Quelque 120 adultes sont ainsi jumelés à des bénévoles dans la métropole.

Or, la demande dépasse l’offre. De beaucoup. Environ une cinquantaine d’autres attendent d’être jumelés. Certains depuis cinq ans.

Il y en aurait plus encore sans « la décision difficile » que l’organisme a prise de fermer la liste d’attente en novembre 2022 ; liste qui vient d’être rouverte. Faute de moyens, l’organisme n’a pas d’employé qui se consacre à temps plein au recrutement de bénévoles.

L’objectif étant de développer une relation d’amitié entre le filleul et le parrain ou la marraine. « On n’est pas dans la logique d’aidant ou de prise en charge, explique sa directrice générale, Christina Charron-St-Pierre. On est dans la relation égalitaire qui bénéficie autant à l’un qu’à l’autre. »

Le défi, c’est « l’engagement à long terme » des bénévoles, explique Mme Charron-St-Pierre. L’organisme exige un engagement d’au moins un an avec le filleul.

« Les gens sont débordés, travaillent beaucoup. Ils se sentent moins interpellés par cela », poursuit-elle.

Cela étant dit, les bénévoles vivent une relation tellement enrichissante qu’ils n’ont plus l’impression d’accomplir des tâches de bénévolat, raconte la directrice générale de l’organisme.

Sans rien enlever à la distribution de paniers de Noël, par exemple, on parle de quelque chose de plus « profond », « d’authentique », illustre-t-elle.

Des bénévoles sont engagés auprès de l’organisme depuis 15, 20 même 30 ans. « Ça fait du bien à l’âme » de côtoyer des gens qui ne sont pas neurotypiques, dit Mme Charron-St-Pierre.

Le profil des filleuls est varié. Certains ont des déficiences légères, d’autres plus lourdes. Ils peuvent être relativement autonomes comme ils peuvent être sous la responsabilité de l’État (tutelle ou curatelle publique). La plupart vivent toutefois dans une certaine pauvreté et un réseau social très limité. Les jumelages sont réalisés soigneusement en fonction des intérêts et des limites de chacun, affirme Mme Charron-St-Pierre.

David et Vanessa témoignent du bonheur d’avoir Bruno comme filleul dans l’espoir d’en inspirer d’autres à s’engager comme eux.

Donner l’exemple

Le trio fait des activités chaque mois. Chacune des activités débute par « un bon café », décrit Bruno qui s’empresse de nous dire avec fierté que, lui aussi, il « travaille ». Le trentenaire est aide-concierge dans un immeuble du quartier Rosemont.

Ensemble, ils ont joué aux quilles – « c’est moi le meilleur », interrompt Bruno –, assisté à un match du Rocket de Laval et fait du camping, entre autres.

Très spontané, Bruno nous annonce que s’il remporte le gros lot à la loterie, il amènera la famille de son parrain et de sa marraine, en plus de la sienne évidemment, « au Mexique ».

Bruno vit chez ses parents avec son frère Victor, aussi déficient intellectuel. Maria et Manuel Fernandez sont reconnaissants de l’arrivée de Vanessa et de David dans la vie de leur fils. Cela leur donne des petits moments de répit bien mérités.

Vanessa et David sont extraordinaires. Ils font maintenant partie de la famille. Maria Fernandez, mère de Bruno

La preuve : le couple est désormais invité dans les célébrations familiales chez les Fernandez. Tout comme le couple qui parraine Victor par l’intermédiaire du même organisme. Au passage du photographe de La Presse fin juin, les trois familles célébraient la Saint-Jean ensemble autour de sardines portugaises — la spécialité culinaire de Maria.

« Pour nous, c’est important que notre fille, Tessa, soit exposée à la différence et qu’elle développe une certaine sensibilité », ajoute Vanessa. Au-delà de la différence, la petite de 2 ans est toujours heureuse de voir Bruno, qui ne se fait pas prier pour jouer avec elle.

« Ce serait notre rêve qu’elle devienne marraine à son tour un jour », lance la jeune mère de famille. La voie est tracée.