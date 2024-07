D’un simple « zzz » aigu, ils peuvent gâcher n’importe quelle soirée d’été. Mais existe-t-il un moyen efficace et écologique de lutter contre les moustiques ?

« On voit toutes sortes de produits dans les commerces contre les moustiques. Comment s’y retrouver ? », demande Véronique.

Les moustiques sont de redoutables prédateurs : ils ont développé au cours de l’évolution toute une panoplie d’outils pour nous traquer. « Ils utilisent leur odorat, leur vue, la chaleur que l’on dégage, le CO 2 que l’on expire », énumère Ben Matthews, professeur au département de zoologie à l’Université de la Colombie-Britannique. « Et leur goût, lorsqu’ils arrivent à se poser sur nous. »

Résultat : même si l’on parvient à perturber l’un de ces mécanismes, « il y a des redondances qui font qu’ils peuvent quand même parvenir à nous piquer », souligne le chercheur.

Malgré tout, il existe des solutions pour lutter contre eux, à différentes échelles. Mais toutes ne sont pas efficaces ni bonnes pour la planète.

Le fameux DEET

À l’échelle individuelle, la solution la plus courante est de s’asperger d’un produit contenant du DEET – une substance synthétique qui forme un film à la surface de la peau et qui repousse les moustiques.

Au Canada, seuls les produits contenant au plus 30 % de DEET sont homologués, et l’on recommande de ne pas dépasser 10 % pour les enfants. Ils sont considérés comme sûrs « lorsqu’ils sont appliqués conformément aux instructions figurant sur l’étiquette », précise-t-on sur le site de Santé Canada.

« C’est un produit efficace, mais il se dégrade très lentement », souligne Jacques Brodeur, directeur de l’Institut de recherche en biologie végétale à l’Université de Montréal. « On commence à se rendre compte que nos sources d’eau, nos lacs, nos rivières en contiennent des quantités qui sont détectables. Ce n’est pas problématique pour le moment, mais ça s’accumule dans l’environnement. Quelle va être la situation dans 10 ou 15 ans ? C’est difficile à dire. »

Les solutions de rechange au DEET

Il existe aussi des insectifuges à base d’icaridine (ou picaridine). Une étude publiée en 2018 a montré qu’un produit en contenant 20 % était hautement toxique pour les larves de salamandres – un prédateur des larves de moustiques. D’autres études seraient cependant nécessaires pour mieux évaluer les risques de cet insectifuge pour l’environnement.

« Il est aussi tentant d’aller vers des produits naturels, mais il faut en mettre beaucoup, très fréquemment, et ça ne fonctionne pas aussi bien que le DEET », note Ben Matthews. Les produits à base d’huile essentielle d’eucalyptus citronné, par exemple, n’offrent généralement qu’une protection de deux heures (contre six heures pour ceux contenant 30 % de DEET).

De nombreux autres dispositifs existent sur le marché : chasse-moustiques de type Thermacell, appareils à base d’ultrasons, spirales d’encens, bracelets… Ils n’ont pas d’effet négatif connu sur l’environnement, mais leur efficacité n’a pas été scientifiquement prouvée lorsqu’ils sont utilisés seuls, précise sur son site l’Institut national de santé publique du Québec.

Des solutions « vertes » ?

Les solutions « vertes » recommandées par les experts sont souvent physiques plutôt que chimiques – l’idée est de faire barrière pour empêcher l’insecte de nous piquer.

Ils conseillent par exemple de mettre des vêtements couvrants, amples et avec un tissu épais pour éviter de se faire piquer au travers, d’utiliser une moustiquaire ou encore un ventilateur suffisamment puissant pour empêcher les insectes de se poser sur la peau. Bien sûr, toutes ces solutions ont leurs limites ; en particulier, il reste recommandé d’utiliser un insectifuge lorsque l’on voyage dans une région où les moustiques sont susceptibles de transmettre une maladie.

Jardinières vides, seaux, bâches, bassin de récupération d’eau de pluie, brouette, piscine extérieure inutilisée, vieux pneus, kayak… Si l’on possède une cour ou un balcon, « on peut aussi essayer d’enlever toute source d’eau stagnante pour empêcher les moustiques d’y pondre », explique Julia Mlynarek, entomologiste à l’Insectarium de Montréal.

« Mais il n’existe pas vraiment de solution miracle, souligne Jacques Brodeur. Le mieux est de combiner plusieurs approches, pour que ce soit efficace. »

Lisez « Au secours, les moustiques m’aiment ! »

Et à grande échelle ?

Environ 130 municipalités au Québec vont jusqu’à épandre dans leurs plans d’eau du Bti lorsque leurs résidants sont trop gênés par les insectes piqueurs. Les scientifiques s’inquiètent toutefois des répercussions de ce larvicide biologique sur la biodiversité.

Lisez « Attention, ça va piquer ! »

D’autres villes font installer des pièges sur leur territoire. Il en existe de différents types : certains attirent les insectes en émettant de la lumière et du CO 2 , d’autres sont des pièges électriques. Des projets pilotes ont par exemple été réalisés à Châteauguay, à Gatineau et à Saint-André-de-Kamouraska avec de tels pièges. Les trois municipalités sont parvenues à capturer environ 1 million de moustiques chacune en un été. À Gatineau cependant, près de 20 % des insectes capturés n’étaient pas des moustiques.

À plus grande échelle, des recherches sont en cours pour manipuler génétiquement des moustiques, pour les rendre plus vulnérables à un insecticide par exemple. Dans certaines régions, en relâchant des millions de moustiques mâles stériles (non piqueurs), il a été possible d’anéantir des populations entières de ces insectes.

Mais ces solutions de grande envergure ne font pas l’unanimité. Pour les experts interrogés par La Presse, elles devraient rester des exceptions et être utilisées uniquement dans des régions où les moustiques sont vecteurs de maladies. Au Canada, ils sont responsables de la transmission du virus du Nil occidental, mais les cas restent rares : on dénombre 47 cas sur tout le territoire pour l’année 2022.

« Il ne faut pas oublier que les moustiques restent un élément essentiel de la chaîne alimentaire, et ce sont aussi des pollinisateurs, souligne Ben Matthews. Il faut toujours être extrêmement prudent lorsqu’on parle d’enlever une espèce d’un écosystème. »

Lisez « Insectes nuisibles : des scientifiques inquiets des modifications génétiques »

Feu vert : CopenPay PHOTO CHARLOTTE DE LA FUENTE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Pont cyclable à Copenhague, au Danemark Ramasser des déchets, prendre les transports en commun, se déplacer à pied ou à vélo : Copenhague va offrir pendant près d’un mois des récompenses aux visiteurs et résidants qui réalisent des gestes en faveur de l’environnement. L’initiative, baptisée « CopenPay », consiste à « transformer des actions vertes en “monnaie” pour des expériences culturelles », explique un communiqué de l’Office de tourisme de la ville. Les récompenses à la clé ? Un repas végétarien, un tour de kayak ou de bateau, une entrée au musée ou une promenade à vélo électrique. L’initiative pourrait être pérennisée si ses résultats sont concluants. Source : Agence France-Presse

Il a dit PHOTO BERTRAND GUAY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le ministre français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Pour certaines industries, cette réutilisation des eaux permettra une économie de 15 % à 80 % en eau potable. Marc Fesneau, ministre français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le gouvernement français a publié le 9 juillet deux textes assouplissant la réglementation pour permettre aux industries de l’alimentation de recycler leurs eaux usées. Les fabricants de yaourts, de saucisses ou de légumes surgelés, notamment, attendaient cette mesure avec impatience : ils utilisent de grandes quantités d’eau pour laver leurs ingrédients et leurs installations.

37 ºC PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un moyen simple et efficace de refroidir le gazon artificiel consisterait à stocker de l’eau de pluie sous la pelouse et à la rafraîchir par capillarité. Un moyen simple et efficace de refroidir le gazon artificiel consisterait à stocker de l’eau de pluie sous la pelouse et à la rafraîchir par capillarité. Une idée qui a fait ses preuves : une équipe de chercheurs néerlandais a mené l’expérience à Amsterdam, pendant une vague de chaleur en 2020, et a montré que la température à la surface d’un terrain recouvert de gazon artificiel classique a atteint 62,5 °C, contre 37 °C pour ce gazon artificiel refroidi – et 35,3 ºC pour le gazon naturel. Les chercheurs espèrent réduire ainsi les îlots de chaleur dans les villes. Les coûts d’installation pourraient cependant être jusqu’à deux fois plus élevés que ceux d’un gazon artificiel traditionnel. Source : Frontiers, 8 juillet 2024

