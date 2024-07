(Colombie-Britannique) C’est la première fois que l’hôtel The Inn at Spences Bridge est vide depuis le mois d’avril.

Nono Shen et Darryl Greer La Presse Canadienne

Dorothy Boragno, propriétaire de la place avec son mari Michael Findlay, a déclaré vendredi avoir observé une épaisse fumée de l’autre côté de la rivière Thompson provenant de l’incendie de forêt incontrôlable de Shetland Creek qui a déjà forcé des personnes à évacuer.

« Nous avons déjà été confrontés à des incendies, donc nous savons ce qui se passe, et s’ils se rapprochent, nous demandons généralement aux pompiers de rester à notre hôtel, donc nous ne sommes pas trop inquiets pour l’instant. Mais cela rappelle de mauvais souvenirs », a dit Mme Boragno.

L’incendie de Shetland Creek, dans le sud de la région de l’intérieur de la Colombie-Britannique, a plus que doublé en superficie de jeudi à vendredi. Le BC Wildire Service a indiqué qu’il s’agissait d’une « croissance significative du jour au lendemain ».

Sa propagation rapide faisait partie d’une éruption d’incendies de forêt à travers la Colombie-Britannique, avec plus de 300 incendies en cours vendredi après-midi, la plupart causés par de récents orages, puis alimentés par un temps chaud et sec et des vents.

Shetland Creek

L’incendie de Shetland Creek s’étend désormais sur 132 kilomètres carrés, contre 57 kilomètres carrés auparavant, et a forcé des ordres d’évacuation et des alertes dans les communautés de Spences Bridge, Ashcroft et une partie de Cache Creek, à l’est de Kamloops.

Ashcroft a déclaré un état d’urgence vendredi et ordonné que huit propriétés soient évacuées.

Le BC Wildfire Service affirme que l’incendie a progressé d’environ six kilomètres dans une direction nord-ouest parallèle à l’autoroute 1 jeudi soir.

Il est considéré comme le seul « incendie de forêt notable » en Colombie-Britannique, ce qui signifie qu’il est très visible ou qu’il constitue une menace pour la sécurité publique ou les infrastructures.

Le service des incendies de forêt affirme que 71 pompiers et six hélicoptères combattent le brasier, en plus du personnel de protection des structures, des opérateurs d’équipement lourd et d’une équipe de gestion des incidents.

Le district régional de Thompson-Nicola a élargi jeudi soir son ordre d’évacuation face à l’incendie pour couvrir environ 85 propriétés dans la région de Venables Valley, tandis que la première nation de Cook’s Ferry a diffusé des ordres d’évacuation pour plusieurs réserves le long de la rivière Thompson.

Des centaines d’autres propriétés font l’objet d’une alerte d’évacuation, le district régional leur disant d’être prêts à partir dans un bref délai.

Le village de Cache Creek a diffusé vendredi une alerte d’évacuation en raison de l’incendie, par « excès de prudence ». L’alerte concerne l’aéroport régional de Cache Creek et neuf autres propriétés, mais les principales sections du village ne sont pas encore concernées.

PHOTO SIMON CONTANT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo prise le 12 juillet 2024 montre une vue aérienne d’un feu de forêt hors de contrôle près de la ville de Wabush dans le nord-est du Canada.

Le village d’Ashcroft est également sous alerte d’évacuation et la mairesse Barbara Roden a déclaré vendredi que le comportement agressif de l’incendie était « très préoccupant ».

Les habitants sont donc très nerveux. Ils l’étaient depuis que cet incendie s’est déclaré et il était clair qu’il allait se diriger dans cette direction, a-t-elle dit. Il y a eu une épaisse fumée ici ces derniers jours, même si le feu est encore à plusieurs kilomètres, il y a des cendres qui tombent ici à Ashcroft. Barbara Roden, mairesse d’Ashcroft

La première nation voisine d’Ashcroft, qui est également en alerte d’évacuation, a publié vendredi un avis sur Facebook, affirmant que les chefs de bande comprennent que « tout le monde est nerveux avec l’incendie de Shetland Creek qui brûle à proximité ».

Le communiqué indique qu’ils sont en contact permanent avec le BC Wildfire Service, qu’ils reçoivent des mises à jour lorsqu’elles sont disponibles et qu’ils apprécient la coopération de chacun pour économiser l’eau dont ils disposent dans les réservoirs afin de « l’utiliser dans le pire des cas ».

Cliff Chapman du BC Wildfire Service a déclaré jeudi que la province semblait être « au bord d’une période de 72 heures très difficile » avec un temps chaud, des éclairs secs et des vents forts selon les prévisions.

Environnement Canada a diffusé vendredi une série d’avertissements d’orages violents pour South Peace River, Prince George, North Cariboo et Stuart-Nechako, dans le centre de la région de l’Intérieur. Quelque onze régions sont en veille d’orages violents.

Les tempêtes chevauchent pour la plupart les quelque 30 zones qui sont également soumises à des avertissements de chaleur, et même si elles peuvent apporter de la grêle et de la pluie, elles apportent également des éclairs et des vents qui déclenchent et alimentent des incendies. Les avertissements de chaleur couvrent la majeure partie du sud de l’intérieur et s’étendent jusqu’au centre de la Colombie-Britannique, dans le nord-est, ainsi que dans les sections intérieures des côtes nord et centrales.

Le bureau météorologique indique qu’une grande partie de l’intérieur devrait connaître des températures dans les 30 degrés au cours des prochains jours, ainsi que des températures minimales nocturnes dans les 15 degrés.