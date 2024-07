Malgré toutes les campagnes à ce sujet, c’est la vitesse qui demeure la principale cause des accidents de la route, à hauteur de 24 %.

(Montréal) Les « vacances de la construction » sont la période la plus meurtrière de l’année sur les routes du Québec.

Sébastien Auger La Presse Canadienne

On compte quelque 1500 victimes au cours de ces deux semaines particulièrement occupées dans tout le réseau, soit en moyenne 19 personnes ayant perdu la vie, 83 blessées gravement et 1466 blessées légèrement.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a rappelé ces statistiques alarmantes dans l’espoir de renverser cette tendance lourde.

« On ne le répétera jamais trop de faire attention, donc l’idée est de marteler le message. Les gens ne sont pas de mauvaise foi, mais ils oublient », indique la porte-parole de la SAAQ, Geneviève Côté, en entrevue, jeudi.

Elle fait toutefois valoir que la sensibilisation fonctionne, puisqu’il y a eu « une petite amélioration » dans le bilan global de 2023 comparé à celui de l’année précédente, mais qu’il est « sensiblement dans les mêmes eaux » durant les vacances annuelles du secteur de la construction, qui regroupe plus de 280 000 travailleurs.

Selon la relationniste de la société d’État, « la sensibilisation à elle seule ne pourra jamais régler tous les problèmes », alors il faut aussi agir sur deux autres fronts : la législation et le contrôle.

« La SAAQ participe à des opérations nationales concertées à plusieurs reprises dans l’année, entre autres avec nos partenaires policiers. Le contrôle, les amendes et les arrestations ont quand même un effet. C’est une combinaison de ces trois actions qui permet d’avoir une incidence sur le bilan routier », explique Mme Côté.

La Sûreté du Québec a d’ailleurs annoncé jeudi qu’elle « intensifiera ses interventions afin d’inciter à la prudence » entre le 19 juillet et le 4 août.

« Ralentissez, vous êtes en vacances ! »

Malgré toutes les campagnes à ce sujet, c’est la vitesse qui demeure la principale cause des accidents, à hauteur de 24 %. Suivent la fatigue, la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, les drogues ou les médicaments, la distraction et les comportements imprudents.

« Des excès de vitesse, ce n’est pas seulement de rouler à 150 km/h sur l’autoroute, c’est aussi de rouler à 60 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h. On a souvent tendance à minimiser les excès de vitesse, mais c’est encore malheureusement une cause trop importante », affirme Mme Côté.

Pour appuyer son propos, elle évoque cette statistique révélatrice : si tous les conducteurs réduisaient leur vitesse de 10 km/h, 120 vies seraient sauvées chaque année.

La SAAQ s’inquiète que la proportion d’accidents soit en hausse chez les jeunes.

Une chose assez préoccupante qu’on remarque dans la dernière année, c’est que la cause de la vitesse augmente à deux accidents sur trois pour les conducteurs de 16 à 24 ans. On voit qu’il y a une certaine problématique. Geneviève Côté, porte-parole de la SAAQ

Selon elle, une solution pour enrayer ce comportement est de prévoir ses déplacements.

« Ça permet d’être moins pressé, de faire preuve de plus de prudence. Un des trucs est de télécharger l’application Québec 511, qui permet de voir en temps réel l’état du réseau routier, les avertissements en vigueur et les travaux. Même pendant les vacances de la construction, des chantiers routiers demeurent actifs. Il faut redoubler de prudence, particulièrement dans ces zones. »

« Ralentissez, vous êtes en vacances ! Si vous roulez à 70 km/h dans une zone de 50 km/h sur une distance de 10 kilomètres, vous allez sauver à peine quatre minutes », souligne la porte-parole Geneviève Perron dans une capsule vidéo de la SAAQ.

Les travailleurs de l’industrie de la construction, qui représente 6,6 % de l’emploi au Québec, tomberont en vacances ce dimanche. Environ 80 % d’entre eux profiteront de cette pause de deux semaines.

« Il existe des exclusions, dont une grande partie des travaux de génie civil et de voirie. Les travaux d’urgence, de réparation, d’entretien, de rénovation ou de modification peuvent se poursuivre », précise la Commission de la construction du Québec dans un communiqué de presse.