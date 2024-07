(Belœil) La Ville de Belœil, en Montérégie, vient d’ouvrir une piscine municipale dans les eaux vives de la rivière Richelieu, une première au Québec. Visite de ce projet pilote rafraîchissant.

« J’ai aimé ça parce que dans une direction, c’est facile, puisque c’est avec le courant, et dans l’autre, c’est plus difficile parce que c’est contre le courant », s’enthousiasme Talissa, 12 ans.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Christiane Ménard avec ses filles Maeva (debout) et Talissa

« Ça fait un bon niveau de difficulté, c’est un bel exercice », renchérit sa mère, Christiane Ménard.

« C’est vraiment une belle initiative. Ça fait une activité dans le Vieux-Belœil et quand tu n’as pas la chance d’avoir une piscine ou un bateau, ça te donne quand même un peu l’effet d’être sur l’eau. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le bassin de natation aménagé au quai municipal de Belœil est encore un secret bien gardé.

Inauguré au début de juillet, le bassin de natation aménagé au quai municipal de Belœil est encore un secret bien gardé. Lors de la première semaine d’activité, une vingtaine de personnes, en moyenne, s’y sont baignées chaque jour.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jean Dansereau, un habitué du bassin de natation aménagé au quai municipal de Belœil

Certains nageurs, toutefois, sont déjà des habitués. C’est le cas de Jean Dansereau, 67 ans, qui a adopté l’endroit pour la soixantaine de longueurs qu’il faisait auparavant au Centre aquatique Belœil. Et de Jean-Félix Carpentier, adepte du triathlon.

« Il faut pratiquer en eau libre et il y a peu d’endroits, donc j’étais toujours obligé d’aller en Estrie ou à Tremblant. Avoir un endroit comme ça, qui est sécurisé et ouvert à tous, c’est génial ! », s’exclame M. Carpentier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Stéphane Lepage, conseiller municipal à Belœil et utilisateur de la piscine en eaux vives

« Je vois beaucoup de casques de bain de clubs de triathlon », ajoute le conseiller municipal Stéphane Lepage, qui s’entraîne également ici.

Le bassin ayant plusieurs mètres de profondeur, les nageurs n’ont pas pied, et comme le fond est argileux, l’eau est un peu trouble.

C’est un environnement naturel. Il y a des courants, on ne voit pas le fond. Au niveau de la technique, on n’a pas le choix d’avoir la tête haute, de regarder en avant. Stéphane Lepage, conseiller municipal de Belœil

En levant la tête, on a d’ailleurs une vue imprenable sur Mont-Saint-Hilaire et sa montagne, juste en face.

« On a la belle rivière devant nous et on a l’impression que si on n’a pas de bateau à moteur, on n’y a pas accès », fait valoir la mairesse, Nadine Viau.

Accès à l’eau

Les citoyens « réclamaient l’accès à l’eau, c’était une préoccupation vraiment généralisée à travers la ville », a constaté Mme Viau en faisant du porte-à-porte durant la campagne électorale de 2021.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Nadine Viau, mairesse de Belœil

L’implantation de ce projet unique au Québec a été facilitée par le fait que la Ville possède son propre quai et que les tests menés l’été dernier ont démontré que l’eau est baignable plus de 90 % du temps. Les corridors de nage aménagés en eau libre sont généralement dans des lacs, et non en rivière, ou dans le fleuve, comme le bain portuaire du bassin Louise, à Québec1.

« Les installations du bassin Louise sont permanentes, c’est vraiment énorme par rapport à notre projet, qui est tout petit », précise Mme Viau.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le bassin ayant plusieurs mètres de profondeur, la veste de flottaison est obligatoire pour les enfants de 10 ans et moins, notamment.

Comme il s’agit d’un projet pilote, le bassin de Belœil est ouvert seulement de 15 h à 19 h, pour un maximum de 25 personnes à la fois. L’accès est cependant gratuit, et il n’est pas nécessaire d’habiter la municipalité. La Ville incite d’ailleurs les usagers à répondre à un court sondage sur son site.

Sécurité

Le bassin ayant plusieurs mètres de profondeur, la veste de flottaison est obligatoire pour les enfants de 10 ans et moins, et pour tous les baigneurs qui ne peuvent pas nager 50 mètres sans avoir pied. Les jeunes de moins de 14 ans doivent aussi être accompagnés dans l’eau par un adulte. La Société de sauvetage s’est impliquée, tout comme la Fondation Rivières.

« Ils ont réussi à faire un beau projet qui va permettre d’apprendre comment aménager ça correctement, c’est extraordinaire », se réjouit le directeur général de la Fondation, André Bélanger.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dany Dolan, directeur des travaux publics de la Ville de Belœil, vérifie la qualité de l'eau analysée par la machine ColiMinder.

Pour surveiller la qualité de l’eau, la Ville a loué une machine qui effectue des prélèvements automatiques, les analyse rapidement et transmet les données à la Fondation.

On veut développer un mécanisme de suivi de la qualité de l’eau qui convienne aux municipalités, avec un protocole qui soit adapté à la réalité des rivières. André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières

Des plongeurs bénévoles ont nettoyé le fond du bassin quelques jours avant l’ouverture, ce qui a permis d’en retirer divers débris, dont deux vélos, quelques pneus et des dizaines de bouteilles.

PHOTO FOURNIE PAR NADINE VIAU Déchets récupérés par des plongeurs bénévoles avant l’entrée en service de la piscine

Pour la Fondation, cette piscine en eau libre s’inscrit dans une vision plus large de la rivière Richelieu, où les résidants de la vingtaine de municipalités riveraines auraient davantage d’accès publics pour s’adonner à des activités non motorisées (baignade, kayak, planche à pagaie, etc.).

La mairesse Viau espère que son initiative incitera d’autres municipalités des environs à se doter de tels bassins « pour créer un partage de l’utilisation de la rivière, que ce ne soit pas juste une autoroute de bateaux à moteur ».

Le projet pilote, doté d’un budget de 140 000 $, fera l’objet d’un bilan à l’automne, et pourrait être prolongé l’été prochain. « On sait qu’advenant le cas où on aille de l’avant avec un projet permanent, on pourra récupérer au moins 60 % de l’investissement qu’on a fait cet été », souligne la mairesse.

