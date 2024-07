(Toronto) L’heure était au nettoyage, mercredi, dans la grande région de Toronto, au lendemain de pluies torrentielles qui ont inondé d’importantes artères et laissé des milliers de personnes sans électricité.

La Presse Canadienne

Lors d’un point de presse à Toronto, mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié les inondations de mardi de « grand bouleversement » et a déclaré que la ville et ses environs devaient se préparer à d’autres perturbations semblables à l’avenir.

« La réalité c’est que, avec le changement climatique, ça va continuer d’arriver de plus en plus », a-t-il souligné. « En tant que gouvernement fédéral, on va être là pour les années difficiles qui s’en viennent », a-t-il ajouté, en précisant qu’il fallait continuer à investir dans des infrastructures résilientes.

Les pluies torrentielles de mardi ont également causé des désagréments pour les usagers des transports en commun et les automobilistes. D’importantes inondations ont entraîné la fermeture de plusieurs voies de circulation et terminaux majeurs, notamment la gare Union et les autoroutes urbaines « Don Valley Parkway » et « Lake Shore Boulevard ». Toutes ces routes ont maintenant rouvert après la dispersion des eaux de crue.

PHOTO ARLYN MCADOREY, REUTERS Justin Trudeau était de passage à Toronto mercredi

Aucun blessé n’a été signalé, mais l’ampleur du phénomène météorologique était évidente dans les images montrant des routes emportées par les eaux, avec des voitures presque immergées.

À Mississauga, en banlieue de Toronto, les inondations ont forcé l’évacuation de 113 résidents du Centre d’hébergement et de soins de longue durée Tyndall, ont indiqué les pompiers.

L’Office de protection de la nature de Toronto et de la région a déclaré que les niveaux d’eau de la rivière Don baissaient mercredi à mesure que le nettoyage se poursuivait, mais que la prudence était toujours de mise autour de tous les plans d’eau.

L’agence a indiqué dans un communiqué que certaines rivières de la grande région de Toronto connaissaient encore des débits d’eau plus élevés mercredi, provoquant des conditions dangereuses, notamment des berges glissantes et instables. Au plus fort de la tempête, mardi, plus de 100 millimètres de pluie seraient tombés dans certaines zones, selon le communiqué.

Pendant ce temps, Toronto Hydro a déclaré qu’environ 3300 clients étaient toujours sans électricité mercredi matin et que les efforts de restauration se poursuivaient.