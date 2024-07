L’unité d’habitation a été achetée dans la « tour Steinway », connue comme « le gratte-ciel le plus fin du monde », située à la limite sud de Central Park, près de Columbus Circle.

Ottawa achète un condo de 9 millions à New York

(Ottawa) Ottawa a payé 9 millions CAN pour un luxueux condo dans un nouveau gratte-ciel à Manhattan, qui servira de résidence officielle à son consul général à New York.

La Presse Canadienne

Affaires mondiales Canada affirme que l’ancienne résidence consulaire, achetée en 1961, n’est plus conforme au code du bâtiment et ne répond pas aux normes du ministère, sans préciser ce qu’Ottawa en fera.

L’acte de vente du nouvel appartement en copropriété indique qu’il a été évalué à plus de 6,6 millions US et qu’il a été vendu le mois dernier à « Sa Majesté le Roi du chef du Canada » — terme officiel pour désigner le gouvernement canadien.

Or, cette désignation a alimenté les conversations dans les cercles immobiliers new-yorkais, qui se demandaient si le roi Charles III lui-même avait acheté l’appartement.

Une annonce pour cet appartement indique qu’il dispose de trois chambres et de quatre salles de bains et demie. L’unité dispose d’un bar avec évier, d’une salle d’eau aux finitions en onyx et de nombreux espaces pour recevoir des visiteurs — alors que les responsables canadiens soignent leurs relations diplomatiques avant les prochaines élections américaines en novembre.