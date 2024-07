Le système d’orages qui a semé le chaos à Toronto passera par le Québec mardi soir, mais les pluies qui s’abattront sur la province s’annoncent moins importantes.

Environnement Canada a émis une veille d’orages violents pour une portion du Québec, mardi. Des cellules provenant de l’orage qui secoue la région de Toronto s’abattront principalement sur la Montérégie dès mardi soir.

« On peut s’attendre à en voir dans le coin de Saint-Bernard-de-Lacolle, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Chambly », a précisé Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

Environnement Canada avait émis des avertissements de pluie abondante mardi pour le Grand Toronto et une bonne partie du sud de l’Ontario, alors qu’un système de fortes pluies et d’orages se déplaçait dans la région. Les habitants de Toronto ont reçu pas moins de 98 mm de pluie en 3 heures, « ce qui est vraiment beaucoup », selon Simon Legault.

L’orage a « beaucoup évolué » depuis qu’il est passé par Toronto, souligne toutefois le météorologue, qui affirme que des pluies importantes et de la foudre sont à prévoir pour la soirée.

Les Montréalais pourront s’attendre à des averses d’intensité variable pendant toute la soirée, voire pendant la nuit.

Chaos à Toronto

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Toronto mardi après-midi ont causé des inondations sur l’autoroute urbaine majeure Don Valley, ainsi que sur plusieurs artères et un carrefour de transport en commun important, qui ont tous été fermés. Des pannes de courant ont aussi été signalées dans plusieurs zones.

Les inondations causées par les pluies torrentielles ont affligé le système de transports en commun de la ville. Le métro ne s’arrêtait plus à la gare Union, un terminus majeur du transport en commun au centre-ville, et plusieurs autobus et tramways faisaient des détours sur leurs itinéraires habituels à travers la ville en raison d’inondations localisées.

PHOTO SEAN VOKEY, LA PRESSE CANADIENNE Inondation à la gare Union, à Toronto, le 16 juillet 2024.

L’aéroport Billy Bishop, situé sur les îles de Toronto, à quelques minutes du centre-ville, a dû fermer son tunnel piétonnier en raison d’inondations, et les passagers ont été invités à prendre le traversier pour se rendre à l’aéroport.

Dans la région de Peel, en banlieue ouest de Toronto, des plaques d’égout se seraient soulevées en raison des précipitations.

L’Office de protection de la nature de Toronto et de la région a émis un avertissement d’inondation et affirme que les rivages, les rivières et les ruisseaux du Grand Toronto devraient être considérés comme dangereux.