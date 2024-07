(Toronto) Une autoroute majeure, plusieurs artères et un carrefour de transport en commun important ont été inondés à Toronto, mardi après-midi, après que des pluies torrentielles eurent frappé la ville. Des pannes de courant ont aussi été signalées dans plusieurs zones.

La Presse Canadienne

La police de Toronto a déclaré qu’une partie de l’autoroute urbaine « Don Valley », un périphérique majeur de la métropole, avait été fermée en raison d’inondations provoquées par des pluies torrentielles. Elle a également indiqué qu’une partie du boulevard Lakeshore, qui longe le lac Ontario, avait été inondée et fermée.

Au cœur du centre-ville, des inondations ont été signalées à la gare Union, un terminus majeur du transport en commun. Les rames de métro ne s’arrêtaient pas à Union, a indiqué la Toronto Transit Commission, tandis que plusieurs autobus et tramways faisaient des détours sur leurs itinéraires habituels à travers la ville en raison d’inondations localisées.

PHOTO SEAN VOKEY, LA PRESSE CANADIENNE Une inondation à la gare Union de Toronto, le 16 juillet 2024.

L’aéroport Billy Bishop, situé sur les îles de Toronto, à quelques minutes du centre-ville, a dit que son tunnel piétonnier avait été fermé en raison d’inondations et que les passagers étaient invités à prendre le traversier pour se rendre à l’aéroport.

Les inondations perturbaient également les activités dans de nombreuses autres parties de la région du Grand Toronto, la police provinciale mettant en garde contre des inondations sur certaines parties des autoroutes et les forces de police locales appelant à la prudence.

Dans la région de Peel, en banlieue ouest de Toronto, la police affirme avoir reçu des signalements de plaques d’égout qui se seraient soulevées en raison du volume de pluie. La police exhortait les résidants à faire preuve de prudence en circulant dans les rues.

L’Office de protection de la nature de Toronto et de la région a émis un avertissement d’inondation et affirme que les rivages, les rivières et les ruisseaux du Grand Toronto devraient être considérés comme dangereux.

Environnement Canada avait émis des avertissements de pluie abondante mardi pour le Grand Toronto et une bonne partie du sud de l’Ontario, alors qu’un système de fortes pluies et d’orages se déplaçait dans la région.

Les météorologistes prévenaient qu’il pourrait y avoir des précipitations allant jusqu’à 125 millimètres dans certaines parties du Grand Toronto, et que Hamilton, en banlieue, pourrait recevoir jusqu’à 50 millimètres.