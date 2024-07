(Toronto) Des pluies torrentielles se sont abattues sur Toronto, mardi, inondant une autoroute urbaine majeure, plusieurs artères et une plaque tournante du transport en commun, et laissant de grandes parties de la ville sans électricité.

Jordan Omstead La Presse Canadienne

Une partie de l’autoroute urbaine Don Valley Parkway, qui s’étend de la partie nord de la ville jusqu’au centre-ville de Toronto, a été fermée alors que des tronçons étaient recouverts d’une eau brune.

Les services d’incendie de Toronto ont déclaré avoir secouru deux personnes des inondations sur l’autoroute — une à l’intérieur d’un véhicule et l’autre montée sur le toit d’une voiture. Les pompiers ont ensuite secouru 12 autres personnes des inondations plus loin sur l’autoroute.

Les pompiers ont également répondu à un nombre « extrêmement élevé » de sauvetages liés à des inondations et à des gens coincés dans des ascenseurs, a indiqué le service.

Au cœur du centre-ville, la gare Union, un terminus clé du transport en commun, a été inondée. De l’eau a été vue s’accumuler sur le sol d’un hall principal et les commerces dans la gare ont été fermés. Certaines parties du réseau souterrain PATH, qui se connecte à la gare Union, ont également été fermées en raison des inondations.

PHOTO SEAN VOKEY, LA PRESSE CANADIENNE Une inondation à la gare Union de Toronto, le 16 juillet 2024.

Les rames de métro ne s’arrêtaient pas à la station Union, a indiqué la Toronto Transit Commission, tandis que plusieurs autobus et tramways faisaient des détours sur leurs itinéraires habituels à travers la ville en raison d’inondations localisées. GO Transit, qui exploite des trains et des bus régionaux dans le Grand Toronto, a signalé plusieurs annulations et retards depuis la gare Union.

L’aéroport Billy-Bishop, situé sur les îles de Toronto, à quelques minutes du centre-ville, a déclaré que son tunnel piétonnier avait été fermé en raison d’inondations et que les passagers avaient été invités à prendre le traversier pour joindre l’aérogare.

L’aéroport a déclaré que certains vols avaient été affectés et a exhorté les passagers à vérifier l’état de leur vol auprès de leur compagnie aérienne.

Toronto Hydro a déclaré qu’elle répondait aux « pannes généralisées » affectant de vastes zones de la métropole.

Des infrastructures vieillissantes

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, a déclaré que la Ville s’efforçait de faire face aux pluies torrentielles, précisant que les services d’urgence n’avaient pas été affectés. Mme Chow a également noté que certaines parties de l’hôtel de ville avaient été inondées.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La mairesse de Toronto, Olivia Chow

« Nous devons vraiment nous attaquer sérieusement au changement climatique, car ce genre de journées va être beaucoup plus fréquent », a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant qu’il y aurait une révision des mesures préventives pour les procédures d’inondation à la lumière de la pluie de mardi.

Les inondations témoignent de problèmes budgétaires plus importants liés aux infrastructures vieillissantes de la ville, a déclaré la mairesse.

« Il nous manque 26 milliards sur 10 ans pour réparer les anciennes infrastructures, a-t-elle déclaré. Je fais donc ce que je peux pour empêcher les bâtiments de fuir ou les sous-sols d’être inondés. »

Sur le boulevard Lakeshore, à Toronto, où l’on a vu de l’eau s’accumuler sur une section fermée de la route, plusieurs personnes ont fait demi-tour sur un sentier piétonnier alors qu’elles rencontraient de l’eau jusqu’aux tibias. Certains, cependant, ont pataugé pendant que des ouvriers en gilets jaunes ramassaient les ordures au bord de la route.

Chez un concessionnaire automobile près de l’autoroute Don Valley Parkway, des rangées de véhicules ont été aperçues dans de l’eau brune qui arrivait jusqu’à leurs phares. Dans le quartier financier de la ville, de l’eau a été aperçue dans le hall d’une grande tour de bureaux alors que des employés se tenaient dehors.

PHOTO ARLYN MCADOREY, LA PRESSE CANADIENNE Une partie de l’autoroute urbaine Don Valley Parkway, qui s’étend de la partie nord de la ville jusqu’au centre-ville de Toronto, a été fermée alors que des tronçons étaient recouverts d’une eau brune.

Les inondations perturbaient également la vie dans de nombreux autres secteurs du Grand Toronto.

Dans la région de Peel, en banlieue ouest de Toronto, les services d’incendie et d’urgence ont déclaré qu’un ruisseau à côté d’un centre de soins de longue durée avait débordé, provoquant d’importantes inondations. Les pompiers et les ambulanciers étaient sur place pour venir en aide aux patients.

La police locale a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles les plaques d’égout se seraient soulevées en raison du volume de pluie et a exhorté les résidants à faire preuve de prudence lorsqu’ils circulent dans les rues.

L’Office de protection de la nature de Toronto et de la région a émis un avertissement d’inondation et affirme que les rivages, les rivières et les ruisseaux du Grand Toronto devraient être considérés comme dangereux.

Environnement Canada avait émis des avertissements de pluie abondante mardi pour le Grand Toronto et une bonne partie du sud de l’Ontario, alors qu’un système de fortes pluies et d’orages se déplaçait dans la région.

Les météorologistes prévenaient qu’il pourrait y avoir des précipitations allant jusqu’à 125 millimètres dans certaines parties du Grand Toronto, et que Hamilton, en banlieue, pourrait recevoir jusqu’à 50 millimètres.