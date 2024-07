L’Alberta et la Colombie-Britannique disent à Legault qu’elles font déjà leur part

(Halifax) Des provinces sympathisent avec le Québec qui leur demande d’accueillir davantage de demandeurs d’asile, mais elles en ont déjà plein les bras aussi.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

C’est ce qu’a laissé entendre mardi la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith.

Depuis plusieurs mois, François Legault déplore que le Québec accueille pratiquement la moitié des demandeurs d’asile au Canada alors que son poids démographique dans la fédération est de 22 %.

Cela exercerait une pression insoutenable sur les services publics et le logement et il demande donc à ses homologues d’accueillir davantage de ce type d’immigration.

En conférence de presse au sommet estival du Conseil de la fédération, Mme Smith a reconnu que le problème est aigu au Québec.

Elle a dit sympathiser avec M. Legault, mais en ajoutant que sa province subit déjà une pression similaire.

À ses côtés, son collègue de la Colombie-Britannique, David Eby, a également fait valoir que sa province faisait plus que sa part en matière d’accueil des immigrants.

Selon Mme Smith, le fédéral doit aligner le seuil d’immigrants acceptés à la capacité d’accueil des provinces, les logements à construire, les services de santé et d’éducation à fournir, etc.