Québec s’est à nouveau porté à la défense de la Maison Benoît-Labre, après que le chef conservateur Pierre Poilièvre ait réclamé la fermeture rapide de ce centre de jour pour sans-abri, doublé d’un site de consommation supervisée, qui suscite la controverse.

« Monsieur Poilievre a fait son point. Nous, notre gouvernement, on a choisi de sauver des vies », a déclaré le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, en marge d’une conférence de presse à Montréal, lundi.

Le ministre se dit toutefois conscient des enjeux de cohabitation autour du site de la Maison Benoît-Labre (MBL), située à quelques mètres d’une école primaire. La Presse faisait état de plus d’une quarantaine d’incidents signalés autour du centre depuis son ouverture le 15 avril dernier.

Deux agents d’interventions ont été ajoutés récemment pour gérer l’extérieur du site. Lionel Carmant s’est également engagé à participer lui-même au prochain comité de cohabitation, au mois d’août, « pour avoir des attentes claires, avec l’école et le voisinage, pour que le travail se fasse ».

C’est que le gouvernement Legault croit au concept des centres de consommation supervisée, incite-t-il.

« La santé publique nous dit que le modèle de consommation supervisée sauve des vies. Déjà, en 2023, au Québec, on a perdu plus de 500 personnes à des surdoses, mais quand on compare à l’Alberta, où ils ont effectivement ralenti [le dépliement] des sites de consommation supervisée, on parle de plus de 1700 décès pour une population de 4,5 millions d’habitants », explique-t-il.

À ses côtés, la ministre fédérale Soraya Martinez Ferrada n’a pas eu la même retenue, critiquant sévèrement l’approche de Pierre Poilièvre, pour qui Ottawa doit fermer la MBL « pour protéger nos familles »

« Venant de quelqu’un qui aspire aux plus hautes fonctions, c’est inacceptable de faire de la politique sur le dos des plus vulnérables et de penser qu’une solution aussi simple que celle-là va régler un problème aussi complexe que celui de l’itinérance », a déclaré la députée d’Hochelaga-Maisonneuve.

Sept ans pour 15 chambres

Les deux élus se trouvaient dans cet arrondissement lundi matin pour inaugurer une nouvelle maison de chambres destinée à des personnes à risque d’itinérance où pourront être hébergées 15 personnes. Il s’agit d’un investissement de près de 5,9 millions.

Or, en pleine crise du logement et de l’itinérance, il aura fallu sept ans avant l’ouverture de cette nouvelle maison de chambre sise dans un ancien bâtiment patrimonial du quartier, l’édifice Madore, a-t-on pu apprendre.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La nouvelle ressource est située au 1401 rue Dézéry, dans un ancien édifice patrimonial.

« Il ne faut pas oublier qu’un bâtiment comme le Madore, il y a des défis de construction énormes. Chaque cas est particulier », a expliqué la ministre Soraya Martinez Ferrada.

« Ce n’est pas magique, c’est complexe ce qu’on fait, on est en milieu urbain », a insisté pour sa part le directeur général de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM), Jean-Pierre Racette.