Solange Caron n’a pas mis le pied hors de chez elle ni pris de douche complète pendant un mois. Après une opération à un genou qui l’a laissée incapable de se déplacer seule, l’aînée déplore avoir été expulsée hâtivement du centre de réadaptation où elle poursuivait sa guérison.

Solange Caron séjournait depuis deux mois au Centre de réadaptation de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, quand on lui a annoncé qu’elle devait rentrer chez elle. L’aînée de 80 ans se remettait d’un remplacement de prothèse au genou droit et ne pouvait toujours pas se déplacer sans souffrir. « Je marchais pliée en deux en me tenant sur ma marchette », raconte la résidante de Brossard.

Le personnel du Centre de réadaptation de Saint-Lambert a proposé à Solange Caron de contacter des organismes d’entraide sociale et le CLSC Samuel-de-Champlain, pour recevoir de l’aide à domicile. « Ce sont des endroits qui font ce qu’ils peuvent, mais qui n’ont pas les ressources pour m’aider », déplore-t-elle. On a également offert à l’aînée de porter un bracelet d’urgence détecteur de chute.

PHOTO FOURNIE PAR JOSÉE LAPALME Solange Caron avait séjourné pour la première fois au Centre de réadaptation de Saint-Lambert à l’été 2023.

Le centre a affirmé à Solange Caron que le CLSC Samuel-de-Champlain se chargerait de lui installer un bidet et de lui offrir de l’aide au ménage.

Sans nouvelles, trois semaines après son retour à la maison, l’aînée a appelé le CLSC. « Personne n’avait entendu parler de moi », affirme-t-elle, ajoutant qu’elle n’a à ce jour reçu ni le bidet ni l’aide qui lui avaient été promis.

Le Centre de réadaptation de Saint-Lambert devait assurer un suivi de physiothérapie à Solange Caron après son départ, mais le téléphone de l’aînée n’a pas sonné avant un mois. Son premier rendez-vous est prévu à la mi-juillet, un délai qu’elle juge inacceptable. « Plus le temps passe, plus je m’ankylose et plus les conséquences peuvent être graves pour moi », explique-t-elle.

Immobile malgré elle

Après son opération, début avril, Solange Caron avait d’abord été placée dans une « toute petite » chambre du Centre de réadaptation de Saint-Lambert, où il lui était impossible de se déplacer avec une marchette comme le veut son programme de guérison.

J’ai perdu six semaines d’exercice à attendre dans ma chambre. Solange Caron

L’aînée a finalement déménagé dans une chambre plus spacieuse, mais pas pour longtemps. Deux semaines plus tard, sa physiothérapeute lui a annoncé qu’elle devait partir. « J’ai refusé, j’ai demandé à avoir deux semaines de plus, mais on m’a dit que c’était hors de question », relate-t-elle, une trace de colère dans la voix.

Le centre lui a donné une fin de semaine et quelques jours pour se remettre sur pied avant de rentrer chez elle le 4 juin, décision que Solange Caron qualifie de « brutale ». L’aînée affirme néanmoins que les traitements de physiothérapie qu’elle a reçus étaient adéquats.

Mais le temps est un facteur important dans cette guérison-là, et je ne peux pas faire de miracles. Solange Caron

« Est-ce qu’on attend que je me blesse et que je retourne encombrer le système de santé, alors que je peux être totalement autonome si on m’apporte l’aide dont j’ai besoin ? », se questionne Solange Caron.

Pourtant, tout avait été fait « dans les règles de l’art » à l’été 2023 quand elle avait séjourné au Centre de réadaptation de Saint-Lambert après avoir subi la même opération à son autre genou. Le retour à la maison s’était fait sans anicroche, raconte l’aînée. « Au moment où je suis sortie, j’étais plus autonome […] et j’ai eu un rendez-vous de physio le lendemain. »

Laissée à elle-même

Pendant un mois, Solange Caron n’a pas mis les pieds dehors, notamment car elle craint de se blesser en empruntant la rampe d’accès « trop raide » qui mène à son appartement. Elle est sortie pour la première fois le 4 juillet, pour aller se faire couper les cheveux avec l’aide d’un ancien collègue de travail.

Pour sa toilette, l’aînée peine à se débrouiller seule. « Elle en prend un coup, ma dignité », affirme celle qui n’a toujours pas réussi à prendre de douche complète depuis son retour à la maison. Ses enfants l’aident « comme ils le peuvent », mais la plupart de ses proches habitent à une heure de distance de chez elle.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre, qui englobe le CLSC Samuel-de-Champlain et le Centre de réadaptation de Saint-Lambert, n’a pas pu commenter le cas de Solange Caron spécifiquement. « Nous sommes désolés qu’une personne ait pu se sentir mal accompagnée lors d’un retour à domicile », a toutefois commenté sa porte-parole, Martine Lesage, dans un courriel à La Presse.

La décision de donner congé à un patient est toujours précédée d’une évaluation médicale « rigoureuse », a affirmé la porte-parole. L’équipe soignante du patient est alors chargée de faire des démarches auprès d’un CLSC si des évaluations de soutien à domicile sont requises, a précisé Martine Lesage, en ajoutant que les délais peuvent varier « en fonction de la condition de la personne ».

La gestionnaire du Centre de réadaptation de Saint-Lambert n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de La Presse.