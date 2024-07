Les manifestants affirment qu’ils restent « fermes » et qu’en fixant cet ultimatum, l’université avait choisi de mettre les étudiants en danger, « de les dénigrer et de les punir pour avoir utilisé leur droit de manifester ».

(Nanaimo) Le délai accordé aux manifestants propalestiniens pour démanteler leur campement à l’Université de l’île de Vancouver, à Nanaimo, en Colombie-Britannique, a expiré lundi sans que les manifestants quittent le site.

La Presse Canadienne

L’université avait transmis jeudi dernier un constat d’« intrusion » aux manifestants qui ont planté leurs tentes sur le campus depuis le 1er mai. L’université prévenait les manifestants que des poursuites judiciaires seraient intentées s’ils ne partaient pas avant 8 h lundi matin.

Les manifestants affirment dans un message publié sur les réseaux sociaux qu’ils restent « fermes » et qu’en fixant cet ultimatum, l’université avait choisi de mettre les étudiants en danger, « de les dénigrer et de les punir pour avoir utilisé leur droit de manifester ».

Ils soutiennent que l’université est « censée encourager la pensée critique », mais qu’elle menace plutôt les étudiants.

L’université avait soutenu la semaine dernière que si les manifestants ne disparaissaient pas dans les délais, elle « prendrait toutes les mesures juridiques nécessaires pour les expulser ».

Le constat d’intrusion a été donné après qu’un tribunal de l’Ontario a accordé une injonction visant un camp similaire à l’Université de Toronto, ce qui a entraîné le départ des manifestants. L’Université de l’île de Vancouver souligne d’ailleurs cette injonction dans son communiqué.

L’université soutient que les manifestants ont intensifié leurs actions et se sont livrés à du vandalisme, perturbé un examen et occupé divers bâtiments du campus.

Ce campement est l’un des sites de protestation similaires installés sur des campus d’universités au Canada et aux États-Unis. Un campement à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver a été libéré volontairement par les manifestants le 7 juillet.

À Montréal, l’Université McGill a fait appel à une entreprise externe de sécurité pour procéder, le 10 juillet, au démantèlement du campement installé sur son campus du centre-ville depuis la fin avril.

Le campement installé à l’Université du Québec à Montréal depuis le 12 mai a été démantelé volontairement début juin. Les manifestants estimaient que leurs demandes avaient été entendues en partie par la direction.

Les manifestants contre la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza exigent que les universités rompent leurs liens financiers et académiques avec les entreprises et institutions israéliennes.