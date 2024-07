Ils foncent vers le danger et réagissent au quart de tour. Les images des gardes du corps se jetant sur Donald Trump pour le protéger ont mis en lumière le rôle névralgique de ces agents d’élite. La Presse a parlé à des experts issus des rangs de la GRC, de la Sûreté du Québec, de la police de Montréal et du secteur privé pour comprendre comment protéger un politicien lors d’une attaque.

Préparer les lieux

Aux États-Unis, les services secrets, l’agence chargée de la protection des présidents et des candidats les plus importants à la présidence, effectuent un énorme travail de préparation avant les évènements publics.

« Ils peuvent souder les trous d’homme dans la rue, enlever les boîtes aux lettres au passage des véhicules, déployer des drones pour survoler la zone », cite Claude Sarrazin, président du groupe Sirco, une firme de sécurité privée québécoise qui offre un service de protection rapprochée et travaille parfois pour des politiciens et d’autres personnalités publiques.

PHOTO MICHAEL A. MCCOY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Accompagnée de son chien, une agente inspectait en juin dernier un terrain de golf dans le Maryland avant le passage du président Joe Biden.

« C’est très différent du Canada », renchérit Calvin Lawrence, ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a notamment assuré la protection rapprochée du premier ministre Brian Mulroney et des présidents américains Bill Clinton et George Bush lors de leurs visites au Canada.

« Chez nous, quand le premier ministre se déplace, habituellement, les gens peuvent quand même approcher. Nous faisons moins d’isolation. Quand le président américain se déplace, les rues sont toutes fermées, les gens qui veulent approcher doivent souvent passer par des détecteurs de métal, peut-être des chiens renifleurs », explique-t-il.

Les préparatifs pour une apparition publique d’un élu ou d’un candidat sous protection, au Canada comme aux États-Unis, comprennent aussi l’établissement de plusieurs chemins d’évacuation, d’un trajet prédéterminé vers un hôpital et d’une salle de repli sécurisée sur le site de l’évènement, au cas où il serait impossible de quitter les lieux de façon sécuritaire.

Sécuriser le client

On l’a vu samedi : si des coups de feu sont entendus, chaque membre des services de sécurité se met en action, avec une tâche précise à accomplir. « C’est comme un ballet où chaque personne a une job à faire. Quand tu l’as assez pratiquée, ça se fait naturellement », explique un ancien de la Sûreté du Québec, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’a pas été autorisé à parler publiquement de son travail.

« Leurs mouvements sont très bien orchestrés et ont été répétés des centaines de fois », souligne Jeff Marquart, directeur général de Crisis 24 – Groupe stratégique privé, une division de la multinationale montréalaise Garda.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Des agents du Secret Service entourant l’ancien président Donald Trump après les coups de feu samedi

Une priorité est d’entourer le client pour obstruer la vue du tireur et former une barrière de protection physique, affirme l’expert, qui possède 25 ans d’expérience dans la protection de personnes d’influence.

« L’objectif principal est que les agents placent leur corps entre le client et le tireur, en protégeant physiquement le client avec leur propre corps. Les agents jouant ce rôle porteront presque certainement un gilet pare-balles, et les clients en feront souvent autant. C’est la nature connue de ce travail et l’une des nombreuses raisons pour lesquelles ce travail ne convient pas à tout le monde », dit-il.

« Le meilleur exemple est celui de l’attaque contre le président Ronald Reagan. Un des agents du Secret Service a pris une balle pour le président », ajoute Claude Sarrazin.

L’entassement des gardes du corps en mêlée autour du politicien peut par ailleurs susciter la confusion chez les assaillants, précise le président de Sirco. « Souvent, on va voir quelqu’un avec la même corpulence, la même couleur de cheveux, le même habillement, près du client, pour créer de la confusion dans l’esprit du tueur et perturber sa vision », explique-t-il.

M. Marquart note aussi que les agents ont initialement poussé Donald Trump à se baisser derrière le podium. « Dans la plupart des cas, avec des personnes protégées de ce niveau, le podium est résistant aux balles, afin de fournir un endroit où se mettre à l’abri », remarque-t-il

Plutôt que d’utiliser seulement leur corps pour faire barrière, certains gardes du corps transportent aussi une mallette qui peut être déployée en paravent balistique et faire écran devant la personne à protéger.

Dès que le client est sécurisé, la priorité est de le déplacer loin du danger.

Neutraliser la menace

Alors que des agents s’agglutinent et font barrière autour du politicien, d’autres sont chargés de riposter et de neutraliser l’attaquant.

« Il y a des équipes de réponse d’urgence qui vont intervenir pour ça, qu’on pourrait considérer un peu comme le SWAT et qui s’entraînent à un niveau beaucoup plus haut que le policier moyen, pour les interventions à haut risque », souligne M. Lawrence.

PHOTO ERIC LEE, THE NEW YORK TIMES Des partisans de Donald Trump et des tireurs d'élite des services secrets réagissant après les coups de feu samedi

Samedi, lors du rassemblement de Donald Trump, des images montraient l’entrée en action d’un tireur d’élite juché sur un toit, aidé d’un guetteur.

« Ça se fait souvent à deux et même à trois. Il y a un spotter, un observateur, qui a une vision beaucoup plus large que celui qui tient l’arme. Ce n’est pas simple comme dans les films, trouver où est le suspect. Surtout dans une foule avec plusieurs bruits », explique un policier du Service de police de la Ville de Montréal, qui n’est pas autorisé à parler publiquement de la formation pointue qu’il a reçue.