(Portland) La société qui détient les droits de sauvegarde du Titanic entreprend sa première expédition vers l’épave du navire depuis des années.

Patrick Whittle Associated Press

Les personnes impliquées dans la mission ont déclaré qu’elles avaient à la fois le cœur lourd et des objectifs élevés pour une expédition qui a lieu un an après qu’une catastrophe sous-marine, impliquant une autre entreprise, a tué cinq personnes.

RMS Titanic (RMST), une compagnie basée en Géorgie, détient les droits légaux de récupération de l’épave du navire, qui a coulé dans l’Atlantique Nord en 1912. La première expédition de la société sur le site depuis 2010 a été lancée vendredi depuis Providence, une municipalité du Rhode Island.

Le voyage arrive alors que la communauté mondiale des explorateurs sous-marins est encore sous le choc de l’implosion mortelle d’un submersible expérimental en route vers le Titanic en juin 2023. La catastrophe du submersible Titan a tué les cinq personnes à bord, dont Paul-Henri Nargeolet, qui en était le directeur de recherche sous-marine de RMS Titanic.

La mission de cet été vers le Titanic « signifie encore plus avec la mort » de M. Nargeolet, connu sous le nom de « M. Titanic » par beaucoup, a déclaré la présidente de RMST, Jessica Sanders.

PHOTO JIM ROGASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Paul-Henri Nargeolet

L’expédition utilisera une technologie d’imagerie moderne et des véhicules télécommandés pour capturer des images détaillées du Titanic, du site de l’épave et du champ de débris, ont indiqué les représentants de RMST.

« Cette entreprise monumentale nous permettra de documenter le Titanic avec des détails sans précédent et de partager des découvertes sur le site de l’épave avec le public, poursuivant ainsi le travail extraordinaire et la passion de PH [Paul-Henri] », a affirmé Mme Sanders.

Le navire en route vers le site, le Dino Chouest, mettra plusieurs jours pour atteindre le site du Titanic et devrait revenir vers le 13 août, a expliqué Jon Hammond, porte-parole de RMST.

Les travaux permettront à l’entreprise de fournir une analyse complète de l’état actuel de l’épave du Titanic et une évaluation détaillée des artefacts qui peuvent être ciblés en toute sécurité pour une récupération future, ont déclaré les représentants de RMST.

M. Nargeolet a effectué plus de 35 plongées vers le Titanic au cours de sa vie. L’implosion a également tué l’opérateur du Titan Stockton Rush ; deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, 19 ans ; et l’aventurier britannique Hamish Harding.

PHOTO OCEANGATE La catastrophe du submersible Titan a tué les cinq personnes à bord.

OceanGate, une société cofondée par M. Rush et propriétaire du submersible, a suspendu ses opérations il y a un an. La Garde côtière américaine a organisé une enquête de haut niveau sur ce qui s’est passé, mais cela a pris plus de temps que prévu et on ne sait pas exactement quand l’enquête se terminera.

Les explorateurs sous-marins attendent de connaître les résultats de l’enquête. Le voyage de RMST constitue une étape importante dans l’exploration du site du Titanic, a soutenu Katy Croff Bell, fondatrice de l’Ocean Discovery League.

« L’enquête de la Garde côtière est toujours en cours et ils n’ont pas encore publié leurs résultats, donc le dernier chapitre de cet épisode n’a pas encore été diffusé, a déclaré Mme Bell. Une chose qui est ressortie, c’est qu’il y a peut-être plus d’intérêt. »

Le voyage de ce mois-ci vers le Titanic permettra également une comparaison avec l’imagerie de 2010, ont déclaré les représentants de RMST. La mission pourrait également aboutir à la découverte de nouvelles zones de champ de débris, d’une vie marine jusqu’alors inconnue et de nouvelles zones de détérioration qui pourraient fournir un accès dégagé à l’intérieur du navire, a indiqué la société sur son site internet.

Le navire effectuant le voyage est équipé de deux véhicules télécommandés qui seront utilisés pour capturer la première image cartographique de bout en bout du champ de l’épave et du site de débris, a détaillé RMST.

L’expédition inclura « les systèmes de caméras à la plus haute résolution jamais déployés sur le site dans le but d’apporter de nouvelles informations sur le navire à la communauté », a indiqué Evan Kovacs, un cinéaste sous-marin travaillant sur la mission.