Pressé ces derniers mois par des pétitions, des actions citoyennes et des lettres ouvertes, le marché public Jean-Talon s’est finalement doté d’installations de compostage, avons-nous constaté lors d’une visite en compagnie du directeur général. Les marchés Maisonneuve et Atwater emboîteront le pas.

Au mois de novembre dernier, La Presse avait révélé que des tonnes de fruits et de légumes – qu’ils soient encore comestibles ou pas – atterrissaient chaque semaine dans les conteneurs à déchets du marché Jean-Talon, faute de bacs de compost à la disposition des marchands1.

Depuis la parution de l’article, l’Association québécoise Zéro Déchet et l’organisme Mères au front ont multiplié les gestes pour que la situation soit corrigée. Des militantes s’étaient notamment rendues au marché de l’avenue Henri-Julien au mois de mai pour sensibiliser les clients à une situation de gaspillage qu’elles jugeaient « inadmissible ».

Le marché Jean-Talon, à Montréal

Voilà que 17 bacs bruns ont officiellement fait leur entrée dans la principale salle des déchets, une première phase dans l’attente d’infrastructures mieux adaptées aux matières organiques, par exemple en ce qui concerne la réfrigération.

« La pression a monté, oui, mais en même temps, tout le monde comprend les défis », souligne Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général des Marchés publics de Montréal, en nous présentant les nouvelles installations.

Ce qui est beaucoup ressorti des discussions, c’est l’apport que les marchés publics peuvent avoir dans le système alimentaire, mais aussi dans le “manger autrement”, dans l’idée d’être le plus zéro déchet possible. C’est clair que c’est en adéquation avec nos valeurs. Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général des Marchés publics de Montréal

Le nouveau système de tri imposé depuis le début de l’été à la centaine de marchands est clairement énoncé sur une imposante affiche. L’étape prioritaire est de remettre les fruits et légumes invendus à l’organisme de récupération alimentaire La récolte engagée, qui redistribue les denrées à la communauté.

Nicolas Fabien-Ouellet, des Marchés publics de Montréal, montre des raisins qui seront redistribués par l'organisme La récolte engagée.

Tous les excédents et les restes qui ne sont pas comestibles doivent désormais être dirigés vers les bacs de compost, et non vers le conteneur à déchets. Les marchands qui ne respectent pas les règles de tri s’exposent à une amende de 500 $.

Ce système de collecte doit être répliqué au marché Atwater – il a reçu sept bacs de compost et bénéficie de la récupération alimentaire de l’organisme Partageons l’espoir – et au marché Maisonneuve, où la gestion des matières organiques fait l’objet de discussions avec la Ville de Montréal.

Le but, à terme, est d’éliminer complètement le gaspillage alimentaire dans les marchés publics de la métropole, explique leur directeur général. Jusqu’à ce jour, quelque 330 tonnes de déchets organiques générés par le marché Jean-Talon prenaient le chemin du dépotoir chaque année.

Le marchand Jérôme Arlabosse montrant des brocolis encore comestibles destinés au dépotoir, en novembre dernier

La Presse avait constaté lors d’une visite en novembre que des fruits et légumes étaient jetés alors qu’ils étaient encore aptes à la consommation. Le marchand Jérôme Arlabosse, de la Crêperie du marché, dénonçait l’inertie de l’administration dans le dossier.

Contraintes logistiques et commerciales

En matière d’éducation publique, l’institution inaugurée en 1933 a été prompte à promouvoir le compostage, par exemple par l’entremise d’ateliers dès 2008 et par la distribution de milliers de sacs de compost gratuits année après année.

Pourquoi la direction a-t-elle attendu si longtemps avant de montrer l’exemple ? En raison de contraintes logistiques et commerciales, selon Nicolas Fabien-Ouellet.

Le haut lieu de l’économie sociale ne cadre pas avec la collecte sélective des matières organiques de la Ville de Montréal, tandis que les fournisseurs privés ont tardé à trouver une solution de rechange satisfaisante, explique-t-il. C’est finalement l’entreprise Matrec qui a pu répondre aux besoins spécifiques du marché quatre saisons.

Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général des Marchés publics de Montréal

Le fournisseur apporte des bacs propres et secs et il repart avec les bacs pleins pour les traiter et les rapporter à la collecte suivante. C’est un système qui réduit la gestion pour nous et qui garantit des installations propres et sécuritaires. Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général des Marchés publics de Montréal

Grâce à un financement de la Ville de Montréal, l’administration s’est adjoint les services du cabinet environnemental Stratzer pour sensibiliser et aiguiller les marchands à l’égard des nouvelles consignes.

Un premier pas

Outre la réfrigération des salles et l’installation de compacteurs, un prochain volet consistera à offrir une option de compostage aux clients contraints de jeter leurs résidus de table, « un défi dans le traitement de la matière », soutient le patron des lieux, Nicolas Fabien-Ouellet.

Nathalie Ainsley lors d'une mobilisation contre l'absence de compostage au marché Jean-Talon, en mai dernier

En compagnie d’autres militantes, Nathalie Ainsley, présidente du conseil d’administration de l’Association québécoise Zéro Déchet et membre de Mères au front, a rencontré la direction du marché Jean-Talon et a eu droit à une visite des nouveaux équipements de compostage.

Tout en soulignant que les deux organismes vont veiller au suivi des prochaines étapes, elle salue l’ouverture de la direction. Le dénouement positif, dit-elle, « est une preuve que l’action collective paie ». « Le dossier du compostage était quelque part dans les priorités, mais on sent qu’il est revenu sur le dessus de la pile. [L’article de La Presse et notre mobilisation] ont beaucoup accéléré les choses. On en est bien fières. »

