La réfection en cours du chemin de fer de la Gaspésie sera suivie de travaux de protection contre l’érosion et la submersion côtières, prévoit Québec, qui veut ainsi protéger les rails face aux conséquences croissantes des changements climatiques.

Empierrement, recharge de plage, construction d’ouvrages de protection ou déplacement des rails ; divers scénarios sont envisagés pour mettre le chemin de fer gaspésien à l’abri des assauts de la mer, détaille la demande d’autorisation environnementale déposée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Le réseau a été racheté en 2015 par l’État québécois à la Société du chemin de fer de la Gaspésie, une entreprise publique. Six sites distincts totalisant un peu plus de 11 kilomètres de voies ferrées sont concernés, tous sur le tronçon entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé, dont la réouverture est prévue pour 2026.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Situés à Gaspé, Percé, Grande-Rivière et Chandler, ces sites sont particulièrement « sensibles à la submersion lors des périodes de grandes marées, qui surviennent vers la fin de l’automne », a expliqué à La Presse l’ingénieur Michel Couture, chef d’équipe d’ingénierie responsable du chemin de fer de la Gaspésie au MTMD.

Les vagues y ont souvent causé d’importants dégâts dans le passé : érosion du matériau de fondation du chemin de fer (ballast), affaissement et déformation de certaines portions de la voie, ensablement progressif de la voie empêchant le drainage efficace de la fondation du chemin de fer, obstruction de la voie par des débris de grande taille comme des arbres et des blocs de glace.

« Qui dit changements climatiques dit dynamisme de la météo, donc ces phénomènes-là se sont intensifiés avec le temps et sont évolutifs », indique M. Couture.

Le chemin de fer est centenaire, donc les protections qui ont été faites jadis ne conviennent plus au climat d’aujourd’hui. Michel Couture, ingénieur au ministère des Transports et de la Mobilité durable

Les travaux de protection sont donc planifiés en fonction des calculs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoyant une hausse du niveau de la mer de 50 centimètres à l’horizon 2075, indique le MTMD.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE Portion du chemin de fer de la Gaspésie endommagée par l’érosion, dans le secteur de Pabos Mills

Remise en service progressive

La réfection du chemin de fer de la Gaspésie, amorcée en 2017, doit être terminée en 2026, au terme d’investissements de 872 millions de dollars, excluant les travaux de protection côtière.

Un premier tronçon, entre Matapédia et Caplan, a rouvert en 2020, et un deuxième, entre Caplan et Port-Daniel–Gascons, doit rouvrir d’ici la fin de l’année, les derniers travaux étant en cours d’achèvement dans les secteurs de New Carlisle et de Port-Daniel–Gascons.

La réfection du troisième et dernier tronçon, entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé, a commencé en mai et devrait donc durer deux ans ; il s’agit du tronçon nécessitant les plus importants travaux, accaparant à lui seul près de 60 % de l’enveloppe budgétaire, même s’il ne représente que 39 % du tracé total.

Les travaux de protection côtière seront réalisés après la remise en service complète du chemin de fer, un délai attribuable essentiellement au fait qu’ils sont assujettis à la procédure d’évaluation environnementale la plus stricte de la législation québécoise, parce qu’ils se dérouleront dans des milieux humides ou hydriques.

Le MTMD doit donc réaliser une étude d’impact, qu’il prévoit déposer d’ici la fin de l’année, et le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pourrait ensuite être appelé à évaluer le projet.

« C’est quand même très long, c’est beaucoup de démarches », indique Michel Couture, qui envisage un début des travaux au plus tard en 2027, pour une durée de trois ans.

Ce délai ne nuira pas au passage sécuritaire des trains, assure-t-il, mais une importante tempête pourrait endommager les rails d’ici la réalisation des travaux de protection, comme ça s’est souvent produit dans le passé.

Le « défi » du prochain siècle

Protéger les grandes infrastructures comme les chemins de fer contre les changements climatiques « sera le grand défi de l’ingénierie du prochain siècle », estime Michel Couture, qui n’exclut pas que des mesures de protection soient un jour requises ailleurs sur le chemin de fer de la Gaspésie.

Il se peut que dans le futur, il y ait une accélération de l’érosion de la côte qui nous oblige à faire d’autres interventions. Michel Couture, ingénieur au ministère des Transports et de la Mobilité durable

L’ingénieur évoque la possibilité que des murs de soutènement soient requis sur le tronçon entre Caplan et Port-Daniel–Gascons, qui est situé en grande partie sur des falaises.

Le tronçon entre Matapédia et Caplan, lui, est moins vulnérable, indique M. Couture, car il se trouve « beaucoup moins en milieu côtier » que les deux autres.

La réfection du chemin de fer de la Gaspésie était réclamée de longue date dans la région, notamment par les entreprises qui l’utilisent ou prévoient l’utiliser pour le transport de marchandises.

VIA Rail s’est aussi engagée à y rétablir le transport de passagers, abandonné en 2013 ; la société de la Couronne dit notamment avoir entrepris l’évaluation des travaux nécessaires pour la modernisation de ses gares, mais n’a pas encore déterminé quand le service reprendra.