Dès 5 h 30, des centaines de personnes venues d’un peu partout au Québec ont apporté leur chaise de plage et un lunch pour se mettre en file à la SPCA de Montréal, dimanche. L’organisme tenait une journée d’adoption sans frais, après avoir été témoin d’une hausse des abandons.

« On fait appel à la communauté, parce que le refuge est plein à craquer. On a des animaux dans les bureaux et on a des cages pliables installées dans nos chenils », a constaté la directrice générale de la SPCA de Montréal, Laurence Massé.

Chats, chiens, lapins, cochons d’Inde, tortues, souris : plus de 200 animaux étaient prêts à être adoptés dimanche, à la SPCA. Au moins la moitié repartiront avec une famille avant 18 h, selon l’organisme.

Malgré la chaleur annoncée, Marc Filiatrault était le premier en file devant la SPCA, à 5 h 30. Il a patiemment attendu jusqu’à l’ouverture pour rendre service à une amie, Anne Fournier, qui venait de St-Jean-sur-Richelieu pour adopter deux chats.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Anne Fournier et Marc Filiatrault

« Le fait que ça soit sans frais, ça m’a beaucoup motivée à venir les chercher », a confié avec enthousiasme Mme Fournier, qui avait déjà un chat à la maison.

Les coûts associés à l’adoption d’un animal varient d’une quinzaine de dollars pour un petit animal, à 500 $ pour un chiot. Selon la SPCA, les adoptions sans frais ne sont pas associées à davantage d’abandons, d’après plusieurs études.

Crise du logement et inflation

La journée est une tradition qui revient année après année à la SPCA dans les semaines suivant le 1er juillet. Une date critique pour l’abandon des animaux, car l’enjeu est exacerbé par la période des déménagements.

Du 29 juin et du 5 juillet dernier, donc en seulement 7 jours, ce sont plus de 150 animaux de compagnie qui ont été accueillis à la SPCA de Montréal », a expliqué Mme Massé. Laurence Massé, directrice générale de la SPCA de Montréal

Si le quart de ces abandons est associé au déménagement, d’autres motifs, comme l’incapacité à payer des soins vétérinaires adéquats, expliquent ceux-ci.

« Cette année, on a reçu 166 chiens de plus que l’an dernier dans les quatre premiers mois de l’année. On pense que c’est dû aux plus grands coûts qui y sont associés, mais aussi aux mesures plus restrictives des logements », a estimé la directrice de l’organisme.

Dans la file

Tous les animaux offerts en adoption ont été examinés par un vétérinaire​ et ont déjà reçu les traitements nécessaires au bon déroulement d’une adoption, a assuré la SPCA : une nouvelle qui a fait plaisir aux adoptants sur place.

« Je pensais que j’avais la responsabilité de faire vacciner [mon chat], mais non, alors c’est encore mieux ! » s’est exclamée Cynthia Riel-Herbet, qui attendait en file depuis près de deux heures.

Mme Riel-Herbet a profité de l’attente pour faire connaissance avec Kim De Bellefeuille et son conjoint, Étienne Ouellet, qui attendaient juste derrière elle. Ils partageaient tous les trois le désir d’adopter un chat après avoir vécu le deuil de leur précédent animal de compagnie.

« On a vu l’annonce de la SPCA sur les réseaux sociaux, et ça nous a convaincus », a exprimé Mme De Bellefeuille.

En raison d’un nombre record de visiteurs l’année dernière, la SPCA a été forcée de repenser l’attente du public à l’extérieur cette année.

Des ​tente​s​ d’animation pour les enfants, des abreuvoirs, une cabine photo et des kiosques offrant différents produits d’animalerie ont été mis en place pour améliorer l’expérience d’adoption, qui peut prendre environ une heure.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Laurence Massé, directrice générale de la SPCA de Montréal

Ce n’est pas parce qu’on lève les frais qu’on lève le processus. On prend le temps avec chaque adoptant. Laurence Massé, directrice générale de la SPCA de Montréal

L’organisation, heureuse de l’engouement que génère l’évènement, a toutefois affirmé qu’une deuxième vague d’abandons se fait souvent ressentir au courant de l’été, car plusieurs personnes réalisent qu’elles ne peuvent plus s’occuper de leur animal quelques semaines après leur déménagement.

Entre janvier et avril 2024, le nombre d’animaux confiés à la SPCA de Montréal a bondi de 21 % par rapport à la même période en 2023.